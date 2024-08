À l’issue d'une réunion avec Vadims Ļašenko, Gianni Infantino salue les progrès du football letton

La Lettonie a rejoint le programme Football for Schools en 2023

Mercredi, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a reçu Vadims Ļašenko, son homologue de la Fédération Lettonne de Football (LFF), dans les bureaux de la FIFA à Paris (France). Cette rencontre était l’occasion pour eux d’évoquer les progrès du football dans le pays et l’utilisation des fonds du programme Forward.

"Nous avons notamment parlé de la nécessité d’investir dans les infrastructures de football. C’est avec satisfaction que j’ai appris que la Fédération Lettonne de Football s’était récemment vu attribuer un terrain pour la construction d’un éventuel nouveau stade. La discussion a également porté sur le programme Football for Schools, dont le déploiement a commencé l’an dernier en Lettonie, et, plus généralement, de la place du football dans l’éducation."