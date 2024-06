Gianni Infantino assure que "le monde s'arrêtera" pour regarder la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Mexico accueillera le coup d'envoi du tournoi le 11 juin 2026

Les qualifications sont déjà en cours en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes

Comme tous les amoureux du ballon rond, le président de la FIFA, Gianni Infantino, "compte les jours" à exactement deux ans du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Le président de la FIFA a assuré que la 23e édition de l'épreuve quadriennale, qui débute le 11 juin 2026 dans le mythique stade Azteca de Mexico, serait "le plus grand événement, le plus grand spectacle, le plus grand tournoi" que la planète ait jamais vu. Ce sera également la Coupe du Monde la plus inclusive de l'histoire, puisqu'elle réunira un nombre record de 48 sélections et se disputera dans 16 villes de trois pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. "Je compte les jours, comme tout le monde. Deux ans, cela semble très long, mais nous savons que nous y serons très vite", a affirmé M. Infantino, debout à côté du prestigieux trophée qu'il remettra à l'équipe vainqueure de la finale prévue à New York, dans le New Jersey, le 19 juillet 2026.

"Dans deux ans, le monde s'arrêtera pour river son regard sur l'Amérique du Nord. Le trophée est déjà ici, il est prêt, nous en prenons soin. Nous sommes en pleins préparatifs, nous mettons tout en place pour la compétition."

Le président de la FIFA "compte les jours" à deux ans du début de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ 03:03

L'Azteca de Mexico, l'un des trois stades hôtes du Mexique, avec ceux de Monterrey et Guadalajara, entrera dans les annales du tournoi pour avoir également abrité les matches d'ouverture des Coupes du Monde de la FIFA 1970 et 1986™.

"Aucune autre enceinte n'a accueilli trois rencontres inaugurales jusqu'ici, a confirmé le président de la FIFA. Vivre cette première historique dans un stade emblématique comme l'Azteca sera un grand moment. Des chocs d'anthologie s'y sont déroulés en Coupe du Monde, des légendes du football tels Pelé et Diego Maradona ont joué et gagné sur sa pelouse."

Signe que le tournoi approche, plusieurs matches de qualification ont marqué le point d'étape des deux ans. Dix-huit se sont disputés dans la Confédération asiatique de football (AFC) en clôture du deuxième tour des préliminaires mondialistes, qui a déterminé les 18 équipes restant en course pour la troisième phase. Des confrontations ont également eu lieu en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf) dans le cadre du deuxième tour qualificatif qui a débuté le 5 juin, et en Confédération africaine de football (CAF). En Amérique du Sud, les éliminatoires ont débuté en septembre 2023. Le président de la FIFA a déclaré que les préparatifs étaient en bonne voie dans les trois pays organisateurs. "Dans les villes hôtes, nous travaillons avec les autorités, les propriétaires et les exploitants des stades, ainsi qu'avec les communautés locales, a-t-il indiqué à propos des sites canadiens (2), mexicains (3) et américains (11). L'esprit de collaboration est fantastique partout. Des millions de fans sont attendus des quatre coins de la planète. Les stades sont magnifiques.

Des événements sont planifiés tous les jours, que ce soit avec les autorités, nos partenaires, les sponsors ou les diffuseurs", a-t-il ajouté.