Aitana Bonmatí et Vínicius Júnior mettent en avant leur statut de modèles lors des The Best Football FIFA Awards™

The Best - Joueuse de la FIFA Aitana Bonmatí a souligné le changement de perception vis-à-vis du football féminin tandis que The Best- Joueur de la FIFA Vinícius Júnior est revenu sur son remarquable parcours jusqu'au sommet du sport après la cérémonie The Best FIFA Football Awards™ 2024 À Doha, au Qatar.

Vinícius Júnior, âgé de 24 ans, est devenu le troisième joueur du Real Madrid à recevoir cette distinction après Cristiano Ronaldo et Luka Modrić, parachevant ainsi une formidable année 2024. Buteur lors du triomphe madrilène en finale de la Ligue des champions en juin (élevant leur nombre record de victoires dans la compétition à 15), l'international brésilien a également remporté La Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe de l'UEFA. Il a inscrit 24 buts en 39 apparitions avec les Merengues durant la saison 2023/2024.

Fort de cet élan, il a déjà trouvé le chemin des filets 13 fois en seulement 20 matches dans la saison actuelle. Cela l'a consolidé comme une des superstars de l'ère moderne, un statut auquel il s'est élevé après de modestes débuts à Rio de Janeiro.

“Je ne sais même pas par où commencer. Je n'aurais jamais cru en arriver là. J'étais un enfant qui jouait pieds nus dans les rues de São Gonçalo (à Rio de Janeiro), entouré de pauvreté et de crime. Être ici aujourd'hui représente beaucoup pour moi”, a expliqué l'international brésilien après avoir reçu le trophée des mains du Président de la FIFA Gianni Infantino. “Je suis un modèle pour de nombreux enfants qui pensent que rien n'est possible, et qu'ils ne pourront pas arriver aussi loin.”

Le rêve du Carioca lui semblait probablement distant lorsqu'il a rejoint une académie de football affiliée à un des clubs les plus prestigieux de Rio, le CR Flamengo, à l'âge de six ans. Quatre ans plus tard, il faisait officiellement partie des catégories jeunes de Flamengo. Au moment où le Real a accepté de signer son contrat en mai 2017, il n'avait joué que quelques minutes avec l'équipe principale. Toutefois, les géants européens étaient convaincus d'avoir trouvé leur homme. Quatre ans après son arrivée dans la capitale espagnole, une confiance mutuelle s'est installée entre l'attaquant et le club.

“Je veux continuer à jouer pour le Real Madrid pendant longtemps. C'est le plus grand club du monde”, a déclaré Vinícius Júnior.“ Je dois (tout de même) remercier Flamengo, le club qui m'a mis sur le terrain, qui m'a propulsé vers le monde. Je tiens également à remercier tous les joueurs de la sélection brésilienne et mon pays, qui m'a toujours soutenu, encouragé, et donné la force de continuer à avancer et à lutter.”

Bonmatí a reçu le prix pour la seconde fois consécutive, reflet du succès dont elle a joui en club et en sélection sur l'année 2024 et au cours de laquelle elle a remporté un triplé national, la Ligue des Champions de l'UEFA avec le Barça, la Ligue des Nations de l'UEFA, ainsi que la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande™ en 2023, avec l'Espagne.

C'est lors du triomphe de cette dernière compétition que la renommée de l'élégante mais modeste milieu de terrain a réellement atteint des proportions globales, son ascension météorique reflétant la popularisation du football féminin.

“La petite Aitana n'a jamais pensé qu'elle recevrait ce type de distinction, car quand j'étais enfant, il n'y avait pas de modèle féminin dans le football”, a dit Bonmatí. “De nos jours, les petites filles ont un avenir brillant dans le football féminin. Je suis vraiment ravie d'avoir fait partie de leurs parcours et de les avoir aidées à relever des défis. La jeune Aitana n'aurait jamais imaginé un tel futur. Je n'aurais jamais imaginé remporter deux prix The Best, car je croyais que devenir footballeur professionnel était impossible.”

Bien qu'elle possède déjà une collection de médailles qui susciterait l'envie chez la plupart des athlètes, sa soif de succès reste intarissable. En 2025, elle aura en ligne de mire le seul tournoi qui lui échappe encore, alors qu'elle pourra devenir la première femme à remporter trois The Best- Joueuse de la FIFA consécutifs.

“En tant que joueuse ambitieuse, qui évolue dans des équipes où chaque joueuse l'est aussi, il est impensable de ne pas viser les titres”, a déclaré Bonmatí, qui a reproduit la prouesse de sa coéquipière Alèxia Putellas au Barça et en Espagne : conquérir deux prix de la meilleure joueuse consécutifs.