Une finale 100% brésilienne avec un dernier billet pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025™ à la clé

Le casting de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ s'affine. Le Clube Atlético Mineiro et Botafogo de Futebol e Regatas se sont qualifiés pour la finale de la CONMEBOL Libertadores. Un billet pour le grand rendez-vous estival est promis au vainqueur qui rejoindra ainsi les 31 clubs mondialistes. Botafogo disputera la première finale de la Copa Libertadores de son histoire après son succès aux dépens du Club Atlético Peñarol d'Uruguay 6-3 sur l'ensemble des deux matchs, malgré une défaite 3-1 à l'extérieur lors du match retour qui a eu lieu ce mercredi. Le match nul de l'Atlético Mineiro sur le terrain du Club Atlético River Plate, en Argentine, mardi, a lui permis au club brésilien de s'imposer 3-0 à l'issue de la double confrontation et d'atteindre la finale continentale pour la deuxième fois de son histoire.

Le club qui soulèvera le trophée de la CONMEBOL Libertadores 2024 à Buenos Aires le 30 novembre décrochera son sésame pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en tant que champion d'Amérique du Sud, rejoignant ainsi les autres représentants de la CONMEBOL : Club Atlético Boca Juniors, Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense Football Club, Sociedade Esportiva Palmeiras et River Plate.

Cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ inaugurale débutera le dimanche 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami. Toutes les routes mèneront au MetLife Stadium de New York New Jersey le dimanche 13 juillet 2025 où se disputera la finale du tournoi, un peu plus d'un an avant que le site n'accueille la Coupe du Monde de la FIFA 26™.