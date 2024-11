Le tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu le 13 décembre

Retransmise sur FIFA.com et FIFA+, cette cérémonie marque une nouvelle étape sur la route de la première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes

Les associations membres de l’UEFA vont bientôt découvrir le chemin qui les mènera à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps

La compétition préliminaire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bat déjà son plein dans cinq des six confédérations. Bientôt, ce sera au tour des équipes nationales de l’UEFA de se joindre à cette grande course vers la plus gigantesque compétition sportive de tous les temps. En effet, les associations membres de la FIFA affiliées à l’UEFA vont découvrir le parcours qui les mènera, peut-être, vers cette édition historique. Le tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), le vendredi 13 décembre 2024 à 12 heures (CET).