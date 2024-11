Tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : la procédure et les têtes de série confirmées

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 13 décembre et sera retransmis en direct sur FIFA.com et FIFA+

À la suite de la publication du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola plus tôt dans la journée, la procédure et les têtes de séries ont été confirmées en vue du tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le chapeau 1 comprendra les huit quarts-de-finalistes de la Ligue des Nations de l’UEFA – la Croatie, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne – ainsi que les quatre nations européennes les mieux placées au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola : l’Angleterre, la Belgique, la Suisse et l’Autriche. Les Autrichiens se retrouvent ainsi dans le chapeau des têtes de série pour la première fois depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 1986.

Les équipes restantes sont réparties dans les chapeaux 2 à 5 en fonction de leur position au classement. Les victoires engrangées par la Slovaquie sur l’Estonie et la Tchéquie sur la Géorgie permettent notamment à ces deux nations d’intégrer le chapeau 2.

Conformément à la procédure de tirage au sort, le tirage commencera par le chapeau 1 et se poursuivra par le chapeau 2, et ainsi de suite jusqu’au chapeau 5. Chaque chapeau doit être entièrement vidé avant de passer au suivant. De manière générale, et pour chaque chapeau, les équipes tirées au sort seront placées progressivement dans les différents groupes – du groupe A au groupe L. Toutes les informations concernant la procédure, notamment les différentes contraintes, sont disponibles dans le document intitulé "Procédure du tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™".