Thiago Maia, lauréat de la Distinction Fair-play de la FIFA : "Je n’ai pas l’impression d’être un héros"

"Un matin, je me suis réveillé en me disant : ‘Je ne peux pas rester les bras croisés, les gens ont besoin de moi’", a déclaré le milieu de terrain du SC Internacional

Récompensé par la Distinction Fair-play de la FIFA lors des The Best FIFA Football Awards™ 2024, Thiago Maia ne se sent pas l’âme d’un héros. L’ancien milieu de terrain du Lille OSC, désormais au SC International, était venu apporter son aide face aux inondations dévastatrices qui ont touché la région du Rio Grande do Sul, au Brésil, en avril et mai derniers.