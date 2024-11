The Best FIFA Football Awards 2024™ : la liste des nommés dévoilée

La procédure de vote pour les diverses catégories est désormais ouverte sur FIFA.com, et les amateurs de football apporteront une contribution inédite. Pour les prix The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Gardien de but de la FIFA et The Best – Gardienne de but de la FIFA, la pondération des votes est répartie de manière équitable entre les amateurs de football, les capitaines, les sélectionneurs(-euses) et les représentants des médias.