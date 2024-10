Selon le président de l’Association suisse de football, le travail de la FIFA "fait écho" partout dans le monde depuis la Suisse

"La Suisse et l’Association suisse de football sont très fières d’accueillir cette prestigieuse institution depuis près d’un siècle" a souligné le président de l’ASF. "Pour nous, c’est un privilège mais c’est surtout une grande responsabilité. Je vous assure que, ici en Suisse, nous continuerons à faire notre possible pour garantir que la FIFA et chacun de ses membres se sentent toujours les bienvenus, accompagnés, pour mener à bien leurs activités de manière sûre et efficace. il faut souligner que votre travail a des répercussions à travers le monde entier."

"Pour l’Association suisse de football, et pour moi, personnellement, le football n’est pas juste un sport. Il incarne les valeurs universelles et intemporelles au delà des frontières, des cultures et des langues. Le football est un vecteur puissant, un pont qui relie les personnes de tous horizons. Il sert de catalyseur pour la santé publique, le développement, et sans doute le plus important, la paix. C’est ça, le football est un outil puissant pour la paix, partout dans le monde."