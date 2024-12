Séance de travail annuelle de l’IFAB : les tests relatifs au soutien vidéo seront poursuivis

Les essais visant à améliorer le comportement des participants et à réduire les pertes de temps se poursuivent également

L’International Football Association Board (IFAB) a tenu sa séance de travail annuelle à Londres sous la direction de Patrick Nelson, directeur général de la Fédération Nord-Irlandaise de Football. Il y a principalement été question du soutien vidéo, une alternative moins onéreuse à l’assistance vidéo à l’arbitrage. Différents autres essais en cours ont également été abordés, notamment ceux visant à améliorer le comportement des participants et à réduire les pertes de temps, qui avaient déjà été au centre des discussions lors de la récente réunion des groupes consultatifs Technique et Football de l’IFAB.

Un point a ainsi été fait sur les évolutions concernant les essais portant sur la gestion des ballons conservés trop longtemps à la main par les gardiens et sur l’instauration d’un périmètre réservé au capitaine autour de l’arbitre afin de mieux le protéger. Ces derniers tests avaient en outre fait l’objet de directives supplémentaires en juillet 2024. Les membres de la séance de travail annuelle ont souligné l’importance de la coopération entre les organisateurs de compétition, les joueurs et les arbitres afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ces directives.

les tests relatifs aux annonces publiques après de longues vérifications et analyses vidéo ;

La FIFA est par ailleurs revenue sur sa campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales, intitulée "Suspecter et protéger", mise en place dans un nombre croissant de pays. À ce jour, plus de la moitié des 211 associations membres de la FIFA ont téléchargé les outils pédagogiques élaborés dans ce cadre, des briefings médicaux ont été organisés – ou sont prévus – dans toutes les confédérations et les joueuses ayant participé à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™ ont bénéficié d’une formation à cet égard.