« La plus belle des compétitions » — La Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025™ suscite l’enthousiasme après l’événement de lancement officiel de la Tournée du trophée à New York

Le lancement de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ chez Tiffany & Co. à Manhattan, New York

D’ici le coup d’envoi de la compétition prévu le samedi 14 juin 2025, le trophée de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ fera la tournée des villes des 32 clubs participants

« Il faut se rendre à l’évidence, cette Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA) va énormément nous apporter » – Carli Lloyd, légende du football féminin

Lors de l’événement de lancement de la Tournée du trophée, réunissant de nombreuses stars à New York aux États-Unis, des invités issus du monde du football et d’autres horizons ont exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

En amont de l’édition inaugurale du tournoi, qui aura lieu à Miami le samedi 14 juillet 2025, la Tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ passera par les villes des 32 clubs participants. Quelque 63 matchs seront organisés au sein de 12 stades, répartis dans 11 villes hôtes américaines, avec une finale prévue le dimanche 13 juillet 2025 au New Jersey Stadium de New York. Ce jour-là, le tout premier champion du monde des clubs de football soulèvera le premier trophée sur mesure de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Une pièce unique conçue par l’instance dirigeante du football mondial et réalisée en collaboration avec le joaillier de luxe Tiffany & Co.

Carli Lloyd, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Sami Khedira, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, Adam Silver, commissaire de la NBA, et Robbie Williams, superstar mondiale de la musique – et Ambassadeur musical de la FIFA – faisaient partie des personnalités présentes à la boutique Tiffany & Co. de Manhattan pour la soirée de lancement de la Tournée du trophée, prochaine étape vers la compétition la plus inclusive de la riche histoire du football mondial. Inside FIFA a recueilli les réactions à chaud...

Carli Lloyd, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™avec les États-Unis

C’est un sport magnifique, et je ne suis pas très objective en disant que l’Amérique est probablement l’endroit idéal pour l’évènement. Au cours des deux prochains étés, nous réaliserons les bienfaits de la Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA) et de la Coupe du Monde (de la FIFA), non seulement en Amérique, mais aussi à travers le monde. Pour moi, ce sera comme avec la NFL ou le Super Bowl. La Coupe du Monde (de la FIFA) en [20]26 vaudra tous les jours un Super Bowl. Ce sera juste incroyable. La FIFA organise toujours des tournois extraordinaires,et elle va également faire un travail phénoménal ces deux prochains étés ».

Sami Khedira (vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ avec l’Allemagne)

« J’adore l’idée. Je suis fan car c’est la meilleure compétition, la plus grande compétition au monde. À titre personnel, je suis un grand fan des États-Unis.Ils savent comment ajouter du divertissement, apporter du soutien, avec l’ambition de gagner ensemble. C’est mon point de vue, le match parfait et les meilleurs joueurs se trouveront ici. Les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les meilleurs entraîneurs seront présents, et c’est un honneur de jouer au niveau le plus élevé du football. » Rien n’est comparable. C'est pourquoi c’est une très belle compétition, la meilleure qui soit. »

Javier Zanetti (vice-président du FC Internazionale Milano et ancien international argentin)

« Nous sommes conscients que c’est un tournoi prestigieux. Nous attachons beaucoup d’importance à ce trophée, et l’équipe sera prête le moment venu. Le trophée est impressionnant. Vraiment, il est magnifique. Le capitaine vainqueur aura du mal à le soulever car l’objet est imposant, mais je pense que ce tournoi mérite un tel trophée. J’invite tous nos supporters à travers le monde à venir assister à cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, car ce sera historique. »

Michael Ballack (ancien milieu de terrain du Bayern de Munich et de l’Allemagne)

« L’organisation de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ici, en Amérique, sera non seulement un test pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais également une référence pour les futures Coupes du Monde des Clubs de la FIFA. Pour moi, l’Amérique sera le meilleur des hôtes. Tout le monde doit s’attendre à un tournoi très bien organisé, avec de nombreuses villes et bien sûr des déplacements, mais on pourra alors découvrir le pays grâce au football. »

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ - Début du Trophy Tour à New York City 01:20

Adam Silver (Commissaire de la NBA)

«Je suis jaloux. Je suis ici ce soir pour savoir comment ils vont s’y prendre. En tant que New-Yorkais, je suis ravi que cela se passe sur notre territoire. C’est merveilleux pour les fans ici, c’est merveilleux pour les entreprises locales, mais aussi pour la NBA. Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles expériences. Nous sommes le deuxième sport au monde après le football. Cette communauté nous apprend beaucoup de choses, et j’ai plein d’amis dans le monde du foot, alors je suis ici pour les soutenir.

Robbie Williams (Ambassadeur musical de la FIFA et président du Port Vale FC)

« Je suis très, très heureux, et le fait que la FIFA ait organisé cela pour moi et mon spectacle cet été, c'est juste merveilleux et j'attends cela avec impatience. Ce sera forcément un grand divertissement, tout comme le sport, tel que le football. Il nous fait oublier notre quotidien, nous permet de nous évader, d’atténuer nos problèmes et nos soucis ».

Phil Murphy (Gouverneur du New Jersey)

« C’est énorme pour le New Jersey et la ville de New York. Nous sommes un haut lieu du football. Nous sommes l’une des régions les plus cosmopolites et les plus internationales des États-Unis, voire du monde. Cela va changer la donne, surtout avec l’héritage que l’évènement laissera derrière lui. Je ne parle pas seulement des deux tournois, mais ce que cela représentera pour les enfants qui joueront ensuite sur les nouveaux terrains, cela pourrait changer leur vie ? C’est un sport magnifique. Avec un simple ballon, nous allons prouver au monde que c’est ici, au point zéro, que le football fera ses preuves dans les prochaines années.

Jeff Berding (Co-PDG du FC Cincinnati)