Mise en place du Programme Exécutif des Joueurs de la FIFA pour aider les joueurs et les entraîneurs à devenir des leaders en dehors du terrain

Le Programme Exécutif des Joueurs de la FIFA aidera à préparer les joueurs à la vie en dehors du terrain

La première édition du programme aura lieu en 2025

La FIFA s'engage à garantir le bien-être émotionnel, financier et social des joueurs

La FIFA a introduit un nouveau programme visant à soutenir les joueurs en dehors du terrain tout en permettant à davantage de joueurs et d'entraîneurs, femmes et hommes, d'accéder à des postes hauts placés dans le domaine du management du football. Le Programme Exécutif des Joueurs de la FIFA préparera également les joueurs à une transition plus douce une fois qu’ils décideront de prendre leur retraite – une période difficile tant sur le plan financier que d’un point de vue personnel et de mode de vie.

Le programme, qui mettra l’accent sur la santé mentale, reconnaît que la carrière d'un footballeur est courte, qu'elle est toujours exposée au risque de blessure et que seuls quelques-uns parviennent à l'indépendance financière pendant cette période. Parallèlement, ayant consacré leur vie à leur carrière de footballeur et à leurs performances, rares sont ceux qui sont préparés pour ce qui vient ensuite.

"Le Programme exécutif des joueurs de la FIFA va aider les joueurs à devenir des leaders en dehors du terrain. Nous voulons soutenir les joueurs tout au long de leur vie, et pas seulement lorsqu'ils sont sur le terrain", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Ils nous ont apporté joie et divertissement tout au long de leur carrière de joueur et notre objectif est de les aider à réussir également dans leur deuxième ou troisième carrière."

"L'engagement de la FIFA en faveur du développement des joueurs va au-delà de la performance physique et se concentre également sur le bien-être émotionnel, financier et social", a déclaré Ornella Bellia, directrice des relations et du développement du football professionnel à la FIFA. "L'objectif ultime est d'aider les joueurs à devenir des leaders sur le terrain et des individus parés pour relever les défis de demain en dehors du terrain."

La première édition du programme aura lieu de février 2025 à février 2026, les candidatures pouvant être envoyées du 2 au 31 décembre 2024. Il comportera six modules, tous conçus pour orienter les joueurs dans la bonne voie :

Naviguer dans la gestion du football, y compris diriger un club de football, une ligue ou une association membre

L'importance de la santé physique et mentale

Planification de la vie et des finances, axée sur les affaires et l'entrepreneuriat, les compétences en gestion et les finances personnelles

Image personnelle, y compris stratégie des médias sociaux, prise de parole en public, communication de crise et gestion de la réputation

Aider les autres, construire un héritage et assurer la durabilité

Études de cas des métiers potentiels

Ces modules présenteront aux participants une variété de futures professions possibles et les aideront à utiliser leur expertise dans le sport pour maximiser leur potentiel après leur carrière de joueur. Les participants prendront part à des séances sur mesure qui exploreront les voies possibles pour la vie après le football et recevront des conseils sur la manière de saisir efficacement ces opportunités.