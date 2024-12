Présentation de l’affiche officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Alors que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ se profile à l’horizon, le public a pu découvrir l’affiche officielle de la compétition et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette œuvre singulière a su capturer l’essence de cette première édition africaine.

Les motifs évocateurs s’inspirent des cartes postales d’autrefois. Ils représentent à la fois l’émotion qui nous étreint au souvenir du courrier d’un proche et l’ambiance festive indissociable des plages ensoleillées aux Seychelles.

Au premier plan, on peut voir un enfant jongler avec le ballon. Il travaille sa technique, dans l’espoir de réaliser son rêve et de participer un jour à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™. Les rochers roses, le sable blanc, les palmiers et l’eau cristallines fournissent le décor idéal à cette histoire.