Pachuca s'envole pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Los Tuzos se sont qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et pour la Coupe Intercontinentale de la FIFA

Grâce à ce triomphe, Pachuca ajoute son nom à la liste des équipes de la Concacaf qui participeront à la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ - León, Monterrey et les Sounders de Seattle avaient déjà décroché leur billet - qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025. Le club mexicain a également assuré sa place à la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™.

À ce sujet, Guillermo Almada, entraîneur de Pachuca, commente : “Nous avons joué de manière consciente, les joueurs ont tout donné, ils ont montré une grande forme, c’est un effectif très jeune avec d’innombrables qualités, je pourrais passer des heures à les énumérer. Cela nous donne l’opportunité de participer à la première Coupe du Monde des Clubs, c’est un des plus grands objectifs que peut avoir un footballeur ou un entraîneur”.

“Nous allons représenter le Mexique et nous espérons le faire dignement. Certes, il reste beaucoup de temps avant l’échéance, mais c’est un défi très important pour nous tous, ajoute-t-il.

Le capitaine, Gustavo Cabral, fait écho aux déclarations de son entraîneur en admettant : “Nous avions l’objectif d’être champions, et cela nous ouvre les portes de la Coupe du Monde des Clubs. C’était notre rêve.”

“Aujourd’hui, nous avons atteint notre objectif : gagner la Coupe des Champions de la Concacaf, soulever le trophée et commencer à rêver de la participation à la Coupe du Monde des Clubs. Nous voulons y aller et voir ce qui va se passer, tout simplement. Nous voulons vraiment batailler dans cette compétition, pouvoir reproduire ce que nous faisons sur le terrain, que ce soit au Mexique ou quand nous jouons à l’international”, conclut-il.

Une finale époustouflante

Durant les premières minutes, Columbus Crew asphyxie Pachuca, s’approchant du but adverse à plusieurs reprises et forçant le gardien Carlos Moreno à réaliser de nombreuses parades pour éviter de concéder le premier but.