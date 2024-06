Ouverture des inscriptions pour le programme de volontariat de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™

Les amateurs de football et de sport en général peuvent désormais envoyer leur demande pour rejoindre l’équipe des volontaires de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™.

La toute première compétition de la FIFA organisée dans ce pays se tiendra du 16 octobre au 3 novembre 2024. Environ 500 postes de volontaires sont à pourvoir dans un vaste éventail de domaines fonctionnels plus intéressants les uns que les autres.

Le programme des volontaires de la FIFA permet à des personnes dynamiques et passionnées issues d’horizons différents de collaborer afin d’atteindre un objectif commun.

De plus, le volontariat est l’occasion de faire des rencontres et de se construire un réseau, mais également de renforcer sa communauté locale, de représenter son pays et d’acquérir de nouvelles compétences.