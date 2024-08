Ouverture de la phase de prévente Visa pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™

Cette phase de prévente exclusive, qui débute 50 jours avant le match d'ouverture, permet d’acheter des billets en priorité pour la toute première compétition de la FIFA organisée dans les Caraïbes. Ce sera également la première fois qu’une sélection féminine dominicaine participe à une compétition de la FIFA. Les rencontres – qui mettront aux prises 16 équipes réparties dans quatre groupes – se disputeront dans deux villes : Santo Domingo et Santiago de los Caballeros. C’est la dernière fois que la Coupe du Monde Féminine U-17 se déroule sous son format actuel, car la prochaine édition, prévue au Maroc, verra s’opposer 24 équipes. Pour lancer le compte à rebours de 50 jours et célébrer l'ouverture de la phase de prévente, une fresque va être dévoilée dans la ville de Santiago de los Caballeros. Elle symbolise la fierté et l’enthousiasme du pays hôte s’apprêtant à accueillir le monde entier. Les billets pour la compétition sont très abordables, avec des tarifs à partir de DOP $500 (USD 8,40) pour le match d’ouverture ainsi que la finale, et à partir de DOP $300 (USD 5) pour tous les autres matches. Il est également possible d'opter pour un passe à la journée permettant d’assister à deux rencontres le même jour dans le même stade, un passe famille offrant une réduction de 25% pour les groupes de cinq personnes ou plus, ou un passe stade offrant une réduction de 33% pour tous les matches se déroulant dans la même enceinte. Des billets accessibilité (incluant l’accès pour une personne accompagnante) sont également mis en vente. La phase de prévente exclusive Visa débute aujourd'hui à 9h00 heure locale (15h00 CET) et s’achève le 2 septembre. La billetterie pour le grand public s’ouvrira ensuite du 3 septembre jusqu’à la fin de la compétition, le 3 novembre. Tous les billets seront vendus au format électronique sur une seule et unique plateforme : fifa.com/tickets. Résultat du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™ Groupe A : Équateur (première participation), Nigeria, Nouvelle-Zélande et République dominicaine (pays hôte, première participation) Groupe B : Colombie, Espagne, États-Unis et République de Corée Groupe C : Angleterre, Mexique, Kenya (première participation) et RDP Corée Groupe D : Brésil, Japon, Pologne (première participation) et Zambie