Ouverture de la billetterie pour la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Qatar 2024™

Disputée du 11 au 18 décembre, la compétition permettra de couronner le meilleur club de la planète à l’issue d’une finale qui verra le Real Madrid – tenant de la Ligue des Champions de l’UEFA – affronter un autre vainqueur de compétition continentale. Les trois finalistes potentiels sont Al Ahly et Pachuca, respectivement sacrés en Ligue des Champions de la CAF et en Ligue des Champions de la Concacaf, ainsi que le futur vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL.

La phase de vente au grand public a été précédée d’une phase de prévente Visa d’une semaine réservée aux détendeurs de carte Visa. L’Égypte, le Qatar, l’Inde, l’Arabie saoudite et la Jordanie ont figuré en tête des achats de places durant cette période.

Derby des Amériques de la FIFA et Challenger Cup de la FIFA, Qatar 2024 (stade 974)

Catégorie 1 – QAR 150 Catégorie 2 – QAR 70 Catégorie 3 et billets accessibilité – QAR 40

Catégorie 1 – QAR 1 000 Catégorie 2 – QAR 600 Catégorie 3 et billets accessibilité – QAR 200

Chaque supporter pourra demander jusqu’à six billets. Une plateforme officielle de revente de billets sera par ailleurs disponible sur FIFA.com/tickets. De plus amples informations sur cette plateforme seront communiquées ultérieurement. Nous invitons les supporters à se procurer des billets uniquement depuis le site officiel afin d’éviter tout problème potentiel, comme l’achat de billets contrefaits ou non valables.