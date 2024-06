Ouverture de la billetterie de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™

Bogotá a accueilli le tirage au sort du tournoi mercredi

L'équipe hôte colombienne a été versée dans le Groupe A, aux côtés de l'Australie, du Cameroun et du Mexique

La phase de prévente Visa débute ce jeudi, offrant aux détenteurs d'une carte Visa la possibilité d'obtenir des billets en avant-première

Le tirage au sort de la 11e Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ a eu lieu mercredi dans le Hall 74 du Centro de Eventos de Bogotá. Les pays participants connaissent désormais la composition des différents groupes et les parcours possibles de leur sélection dans la compétition.

L'épreuve réunira 24 nations pour la première fois. Ses 52 matches se disputeront dans quatre stades de trois villes hôtes – Bogotá, Cali et Medellín –du 31 août au 22 septembre.

En compagnie de deux grandes figures du football féminin, l'ancienne internationale américaine Lindsay Tarpley et la Colombienne Natalia Gaitán, le directeur des Tournois de la FIFA, Jaime Yarza, a animé le tirage au sort qui a produit six groupes alléchants.

La Colombie, pays hôte, partagera ainsi la poule A avec l'Australie, le Cameroun et le Mexique.

D'après Gaitán, ces confrontations devraient passionner les supporters locaux. "Je pense que c'est un bon groupe et j'espère que le professeur Paniagua [Carlos Paniagua, le sélectionneur de la Colombie] est du même avis. Le match d'ouverture Colombie-Australie est une belle affiche. Le Cameroun fait ses débuts en Coupe du Monde et le Mexique a obtenu d'excellents résultats ces dernières années. Ce sera très intéressant."

De son côté, l'Espagne entamera la défense de son titre dans le Groupe C. Sacrée en Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ un an après avoir remporté la dernière Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ tenue au Costa Rica, la Roja croisera le fer avec les États-Unis, le Paraguay et le Maroc.

Le calendrier des matches de Colombie 2024 est consultable ici.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé un message vidéo aux invités et aux représentants des médias présents à la cérémonie.

"La Colombie est l'hôte idéal de cette compétition. Elle accueille un tournoi féminin de la FIFA pour la première fois et elle offrira un cadre parfait à ce grand rendez-vous.

J'ai souvent eu l'occasion d'apprécier la passion haute en couleur des supporters colombiens, notamment l'an dernier lors de la Coupe du Monde Féminine et plus particulièrement pendant le quart de finale à Sydney. Les Cafeteras ont quasiment joué à domicile. Je ne peux qu'imaginer l'ambiance qui règnera dans les villes hôtes de Bogotá, Cali et Medellín, et dans tout le pays", s'est réjoui Infantino.

Grâce à Visa, partenaire mondial de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial est en mesure d’offrir aux détenteurs d’une carte Visa la possibilité d’acheter en avant-première des billets pour la compétition. Pour cela, il suffit de se rendre à l’adresse FIFA.com/tickets. Visa sera la seule méthode de paiement acceptée durant cette prévente.

La prévente Visa débute à 8h heure locale (15h CEST) le jeudi 6 juin. Elle mettra à disposition des billets pour les 52 matches, y compris l'entrée en lice de la Colombie face à l'Australie, ses deuxième et troisième rencontres de groupe contre le Cameroun et le Mexique respectivement, et la finale.

Les billets de matches individuels, les packs stades de la phase de groupes et les packs stades comprenant toutes les rencontres du premier et du deuxième tour seront disponibles pendant la prévente Visa. Les supporters bénéficieront d'une réduction de 20 % sur les packs stades. Ils auront ainsi la chance de voir évoluer les futures stars du football féminin à moindre coût.

Les ventes de billets grand public débuteront le jeudi 13 juin et se termineront le dernier jour de la compétition.

Pour en savoir plus sur le tournoi, retrouvez les dernières infos et vidéos sur FIFA.com.

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ – Résultat du tirage au sort

Groupe A : Colombie, Australie, Cameroun, Mexique

Groupe B : France, Canada, Brésil, Fidji

Groupe C : Espagne, États-Unis, Paraguay, Maroc

Groupe D : Allemagne, Venezuela, Nigeria, République de Corée

Groupe E : Japon, Nouvelle-Zélande, Ghana, Autriche