Un match de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA retransmis en direct sur FIFA+

La Coupe Intercontinentale de la FIFA met en scène les champions de chacune des six confédérations. Elle constitue un cadre idéal pour créer et renforcer les rivalités sportives mondiales dans l’optique de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, dont la première édition aura lieu en 2025 et qui se tiendra quant à elle tous les quatre ans. Cette compétition illustre l’engagement de la FIFA à organiser davantage de matches à enjeu pour les clubs et les sélections, à l’échelle internationale , afin d’accompagner le développement technique et commercial des équipes. Le Derby des Amériques de la FIFA opposera Pachuca, lauréat de la Ligue des Champions de la Concacaf, et le futur vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL 2024, dont l’identité sera connue le 30 novembre. Les supporters peuvent suivre le match de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA en direct et gratuitement sur FIFA+ en cliquant ici