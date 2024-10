Les visites d’inspection des villes hôtes de Brésil 2027™ mettent en valeur les infrastructures et l’enthousiasme des candidats

Une équipe technique a visité les 12 villes souhaitant accueillir des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Les visites d’inspection se sont déroulées entre le 25 septembre et le 11 octobre et ont porté sur les stades, les transports, les aéroports et les infrastructures techniques

Ce processus concurrentiel a mis en évidence la qualité des infrastructures et l’engagement des candidats en faveur du développement du football féminin dans la région

Le processus de sélection des villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ est bien lancé. Les visites d’inspection des 12 villes candidates, menées par une équipe technique dirigée par Rhiannon Martin, responsable de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, viennent de s’achever.

Entre le 25 septembre et le 11 octobre, l’équipe a parcouru le Brésil de long en large, en terminant par l’Arena Fonte Nova de Salvador, l’une des villes qui rêvent de faire partie des huit sites finalement choisis.

Les experts de la FIFA ont évalué les stades et leur gestion, la technologie, la billetterie et l’hospitalité, les infrastructures techniques, le réseau de transport et les aéroports, ainsi que la volonté de la ville candidate à avoir un impact positif sur le développement du football féminin.

Dans chaque ville, l’équipe de la FIFA a été reçue par des représentants de l’administration locale et nationale, des fédérations de football et des autorités gestionnaires des stades. Ces différents acteurs ont ainsi pu présenter les structures existantes au sein des stades et les atouts des villes et régions hôtes en tant que destinations touristiques pour les supporters, en plus de partager des informations sur la représentation des clubs de football féminin locaux dans les différents championnats nationaux brésiliens.

"Douze stades dans 12 villes différentes ont été proposés par le Brésil pour accueillir des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027TM. Je suis heureux d’apprendre que les visites d’inspection se sont déroulées sans accrocs", a déclaré Ednaldo Rodrigues, président de la Confédération brésilienne de football (CBF) et membre du Conseil de la FIFA.

"Je tiens à remercier de nouveau les associations locales et les représentants des administrations pour leur implication dans ce processus de sélection. Ensemble, nous allons continuer à travailler avec la FIFA pour répondre à toutes les exigences et faire en sorte que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027TM soit la plus réussie de tous les temps".

L’équipe de la FIFA s’est rendue à Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo.

"Chaque ville a travaillé dur pour démontrer sa capacité à accueillir le tournoi et nous sommes convaincus que les installations existantes seront conformes aux exigences de la FIFA, moyennant quelques adaptations mineures. La plupart des villes ont déjà accueilli la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM, et le seul stade qui n’a pas eu cette chance est habitué à recevoir de grands matches", précise Athirson Mazolli, secrétaire national au football et aux droits des supporters pour le ministère des Sports du Brésil.

"Néanmoins, il est très intéressant d’accompagner l’équipe de la FIFA et d’observer la finesse avec laquelle elle analyse les détails : de l’état de la pelouse, des tribunes et des vestiaires, à l’arrivée des supporters, en passant par les mouvements des personnes à l’intérieur et à l’extérieur des stades. Le ministère des Sports attend la sélection finale avec impatience, sachant qu’au moins huit des douze villes visitées auront le privilège d’accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027TM. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour offrir le meilleur tournoi de l’histoire."

Une autre série d’inspections portant sur les infrastructures d’entraînement et les hôtels des équipes aura lieu en novembre, et l’annonce finale des villes sélectionnées est prévue pour le début de l’année 2025.

Villes et stades candidats :