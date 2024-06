Les légendes s'enthousiasment pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ débutera le 15 juin 2025

D'anciens joueurs affirment que cela aidera les clubs du monde entier à élever leur niveau

Ils disent qu'ils auraient sauté sur l'occasion d'y participer

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aura lieu dans exactement un an. Les participants des six confédérations auront l'occasion d'affronter des adversaires du monde entier. Ce nouveau tournoi réunissant 32 équipes débutera le 15 juin 2025 aux États-Unis, un an avant la Coupe du Monde de la FIFA 26™ que le pays co-organisera avec ses voisins nord-américains, le Canada et le Mexique.

Certains anciens joueurs nous expliquent pourquoi ils auraient aimé participer à ce tournoi et comment, selon eux, les équipes vont bénéficier d'un tel évènement.

FIFA Legends looking forward to FIFA Club World Cup 2025™ 02:59

"Avec 32 équipes en lice, la Coupe du Monde des Clubs sera un rendez-vous extraordinaire. Le football va vraiment s'enrichir de ce mélange de cultures et de styles de jeu." Kaká "En vous qualifiant pour ce tournoi, vous placez votre équipe sur la carte du monde, vous élevez votre club à un niveau très haut." Javier Saviola

"Vous donnez aussi aux joueurs une chance d'être remarqués, car dans des compétitions comme celle-ci, de nouveaux talents émergent. Je pense que cela donnera également des opportunités à de nombreux joueurs la chance de participer à un tournoi important et peut-être de rêver de le gagner aussi." Gilberto Silva

"Je pense que cette compétition sera très importante pour les équipes africaines car ce sera l'occasion pour elles de montrer de quoi elles sont capables. Ce sera aussi l’occasion pour eux de devenir champions du monde." Didier Drogba

"Pour moi, une Coupe du Monde des Clubs élargie est une excellente opportunité pour de nombreuses équipes. Cela vous donne la chance de savoir où vous en êtes en tant qu’équipe et quelle est votre ambition réelle. C’est donc définitivement une compétition dans laquelle, en affrontant les meilleures équipes, vous donne la chance de vous améliorer." Javier Zanetti "Cela a toujours été un tournoi important pour les équipes sud-américaines, c'est une expérience incroyable." Juan Sebastián Verón "Je pense que cela peut aussi aider dans le sens où tout le monde peut mieux s'organiser pour jouer contre les grands clubs de son niveau. Vous donnez plus de chances, plus d’opportunités à ces clubs de participer à un grand événement au niveau mondial." Roque Júnior