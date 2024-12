Les huit groupes de la première Coupe du Monde du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes sont connus 

Outre la présentation du parcours que devront emprunter les 32 clubs participants dans leur quête du titre officiel de champion du monde des clubs, la cérémonie a également été marquée par la première apparition publique du trophée de la compétition. Ce trophée au design saisissant – qui sera remis au club vainqueur le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York - New Jersey – a été présenté par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné pour l'occasion de Ronaldo, le légendaire attaquant brésilien.

Le calendrier complet des matches, incluant l’heure de coup d'envoi et le stade pour chaque rencontre, sera finalisé et publié prochainement sur la base des résultats du tirage au sort. Il tiendra compte d’une multitude de facteurs, dont des critères sportifs et d'autres axés sur les joueurs, les déplacements des supporters nationaux et internationaux, et la retransmission.