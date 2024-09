Les délégués du Chili et de la Pologne ont assisté à la fin de Colombie 2024™

Les délégués ont visité divers sites et discuté des questions d'organisation avec la FIFA et le Comité d'organisation local (COL)

Des responsables du Chili et de la Pologne ont assisté à la dernière semaine de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™, qui s'est terminée le 22 septembre.

Les délégués ont tenu plusieurs réunions avec les représentants de la FIFA et du Comité d'organisation local (COL) à Bogotá, où ils ont pris connaissance des exigences et des aspects clés de l'organisation d'un tournoi de jeunes de la FIFA.

Les délégués ont discuté de questions telles que la rénovation et la gestion des terrains, les opérations TV, médias et technologies, les processus médicaux à mettre en œuvre, les exigences en matière de services aux équipes et les questions de gestion des compétitions.