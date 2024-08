Les associations membres transmettent les accords de candidature pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont transmis un accord de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay en ont fait de même pour les matches de célébration du centenaire

L’accord de candidature fournit aux associations candidates des informations sur la structure et le contenu du dossier de la candidature, ainsi que sur les documents qui doivent être transmis, tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de la procédure de candidature : objectivité, transparence, intégrité et engagement en faveur des droits humains et gestion durable des événements.

Dès janvier 2024, l’administration de la FIFA mènera des discussions ciblées avec les candidats – notamment à travers des ateliers et des réunions de travail – afin de faire en sorte que des dossiers complets soient déposés et évalués au regard des exigences minimales d’organisation approuvées par le Conseil. Ces discussions se concentreront sur les domaines prioritaires que sont le concept de l’événement et les paramètres clés, les infrastructures, les services, les aspects commerciaux ainsi que le développement durable et les droits humains.