Le Maroc obtient les droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ sur plusieurs années

Le Maroc sera le premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Le Conseil de la FIFA vient en effet de lui octroyer les droits d’organisation de cette compétition élargie pour toutes les éditions prévues entre 2025 et 2029. Gianni Infantino, Président de la FIFA, avait annoncé en 2023 sa volonté de faire des Coupes du Monde U-17 masculine et féminine des événements annuels et d’élargir le plateau des deux compétitions à 48 et 24 équipes respectivement. L’objectif est que les jeunes talents bénéficient des conditions les plus favorables possible pour briller et s'affronter sur la scène internationale. Une nouvelle approche innovante a également été adoptée, puisque la compétition se tiendra désormais dans le même pays durant cinq années consécutives. Le Maroc, qui accueillera cette année sa deuxième édition successive de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, sera également la première association membre de la FIFA à se voir octroyer l’organisation d’une compétition sur plusieurs années d’affilée, au même titre que le Qatar qui organisera de son côté la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™. "Le football n’a cessé de se renforcer au Maroc ces dernières années. La sélection masculine a atteint le dernier carré de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar tandis que l’équipe nationale féminine a connu une impressionnante progression grâce au soutien du gouvernement marocain, de la Fédération Royale Marocaine de Football et au talent des joueuses", a affirmé le Président de la FIFA à propos de la qualification des Lionnes de l’Atlas pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ alors qu’elles prenaient part pour la première fois de leur histoire à l’événement phare du football féminin. "Je suis convaincu que le fait d’organiser la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA ces cinq prochaines années encouragera énormément de jeunes filles et garçons à jouer au football dans le pays. C’est aussi la première fois que ce tournoi se disputera en Afrique, le phénomène pourra donc se répandre sur tout le continent."