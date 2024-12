Le lauréat du Prix des Supporters décrit comme « la résilience personnifiée »

Supporter du CR Vasco da Gama, Guilherme Gandra Moura est atteint d’épidermolyse bulleuse

Il explique que Vasco l’a aidé à traverser les moments difficiles

Le président du Brésil, Lula, a évoqué « un grand moment d’émotion » pour le pays à l’issue de la cérémonie

Le Prix des Supporters de la FIFA 2024 est revenu à un jeune brésilien de dix ans atteint d’une rare maladie génétique, l’épidermolyse bulleuse, pour son courage exceptionnel et son amour pour le CR Vasco da Gama. L’histoire de Guilherme Gandra Moura a ému des millions de personnes à travers le plus vaste pays d’Amérique latine, y compris son président, Luiz Inácio Lula da Silva, et a entraîné l’adoption d’une loi dans l’État de Rio de Janeiro venant en aide aux personnes atteintes de cette maladie.

« Je suis un très grand fan de Vasco », a déclaré Gui. « Quand je pense à ce club, j’oublie les moments difficiles, je ne souffre plus. Comme on dit : tant qu’il y aura un cœur d’enfant, Vasco sera immortel », a ajouté le jeune fan, faisant siennes les paroles d’un chant de supporters du club carioca.

Guilherme s’est exprimé sur Instagram après la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2024, qui s’est tenue à Doha (Qatar), le 17 décembre dernier : « Ce prix est pour nous tous, pour le Brésil et pour tous les fans nommés pour le prix de meilleur supporter au monde. »

Lula, qui avait convié Guilherme pour une rencontre à Brasilia, la capitale du pays, en novembre 2023, a parlé d’« un grand moment d’émotion pour le Brésil » à l’issue de l’annonce des lauréats. Lui aussi s’était exprimé sur Instagram : « Je suis ravi d’apprendre que Gui a remporté le prix The Best du meilleur supporter au monde. Il symbolise tous les enfants brésiliens et nous sommes extrêmement fiers de lui. Bravo à toi, mon cher Gui. »

Le club de Vasco de Gama n’a pas non plus manqué de féliciter son fervent supporter : « Tu le mérites amplement, Gui. Nous sommes très heureux et fiers. Merci pour l’amour que tu portes au club et merci de représenter nos supporters d’une si belle manière. »

Maladie incurable, l’épidermolyse bulleuse se caractérise par une fragilité accrue de la peau qui provoque des cloques douloureuses en cas de traumatismes ou frottements même légers.

La mère de Guilherme, Tayane Gandra, met en avant la capacité de son fils à rester positif en toutes circonstances. « Pour moi, c’est la résilience personnifiée. Quoi qu’il se passe, Gui garde toujours sa bonne humeur. »

Guilherme et l’épidermolyse bulleuse sont devenus célèbres au Brésil en juin 2023 : placé dans un coma artificiel à la suite d’une pneumonie, le jeune garçon se réveille 16 jours plus tard, la vidéo des retrouvailles avec sa mère devenant rapidement virale. Pendant sa convalescence, il a reçu la visite de Gabriel Pec, qui était alors l’une des stars du club. Une fois sorti de l’hôpital, Guilherme a été présenté au reste de l’équipe et est même devenu escorte de joueurs à l’occasion d’un match disputé en août 2023.

En octobre 2023, l’assemblé législative de l’État de Rio de Janeiro a adopté la Lei Gui (ou « Loi Gui ») afin de garantir une indemnité et la prise en charge du coût du traitement à toutes les personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse. Guilherme et sa mère, à l’origine de la proposition de loi, étaient tous deux présents lors de la session au cours de laquelle la loi a été adoptée.