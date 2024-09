Le destin réunit deux supporters marocains en Ouzbékistan

Aziz et Ouakrim, basés en Australie, sont en Ouzbékistan pour soutenir le Maroc

Ils ont assisté à plusieurs tournois de la FIFA, mais ne s'étaient jamais rencontrés auparavant

Après une rencontre fortuite lors d'Ouzbékistan 2024™, ils ont discuté de leur passion pour le voyage... et pour le Maroc

Une coïncidence vaut mieux que mille plans...

Ce vieux proverbe arabe résume parfaitement la manière dont Aziz et Ouakrim se sont rencontrés. Aziz est un supporter marocain qui parcourt le monde pour soutenir son équipe nationale dans toutes les disciplines du football. Il vit à Sydney et a récemment assisté à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, aux Jeux Olympiques Paris 2024, ainsi qu’à plusieurs autres compétitions estampillées "FIFA" et "CAF", comme la récente Coupe d'Afrique des Nations.

Malgré sa présence à tous ces tournois, il n'avait jamais rencontré Ouakrim, un compatriote passionné qui suit également de près les équipes nationales de son pays. Coïncidence : Ouakrim vit aussi à Sydney et a assisté à la plupart des tournois auxquels Aziz a participé. Le destin les a finalement réunis à Tachkent, à l'occasion de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, où ils ont appris à se connaître.

“En fait, je ne connaissais pas Ouakrim avant notre arrivée à Tachkent. Il m'a été présenté par un animateur de télévision d'une chaîne sportive marocaine, qui m’a dit : ‘Oh, je connais un autre Marocain qui vit à Sydney’, et il nous a mis en contact”, explique Aziz au micro de FIFA.com/Inside. “C’était donc un drôle de hasard. Il vit sur la North Shore, pas très loin de chez moi à Sydney. Pourtant, nous ne nous étions jamais rencontrés. Je suis sûr que nous nous reverrons à Sydney à l’avenir.”

Ouakrim partage le même sentiment qu'Aziz : “Le monde est vraiment petit. Quand je suis arrivé ici, on m’a dit qu’il y avait un gars qui venait de Sydney, alors j’ai demandé où je pouvais le trouver, car je n’avais jamais rencontré quelqu’un d’autre de Sydney lors de mes déplacements pour soutenir le Maroc. En partageant nos histoires, nous avons réalisé que nous avions commencé à suivre l'équipe nationale au même moment, lors de Qatar 2022, et que nous avions suivi le même parcours depuis. C'est une belle coïncidence.”

Rêve de Coupe du Monde

Aziz avait toujours rêvé d'assister à une Coupe du Monde de la FIFA, mais n'en avait jamais eu l'occasion avant Qatar 2022. “J'ai souhait" me rendre à la Coupe du Monde 1998 en France, mais mon entreprise ne m'a pas laissé partir. Après cela, je me suis promis que si nous nous qualifions à nouveau, j'irai absolument”, a expliqué Aziz. “Cependant, nous ne nous sommes pas qualifiés pendant 20 ans. J'aurais pu y aller en 2018, mais je suis tombé malade. J’étais en fauteuil roulant et je ne pouvais pas aller en Russie. Je me suis promis d'assister à une Coupe du Monde dès que je pourrais marcher. Je me suis accroché à mon rêve et j’ai finalement pu y assister en 2022, et depuis, je suis le Maroc."

Ouakrim avait le même rêve : “Je suis les Lions de l'Atlas depuis que je suis enfant, au pays. Je me souviens qu’au début des années 70, nous regardions leurs matchs. Je suis tombé amoureux de ce sport en 1970, lorsque le Maroc a participé à la Coupe du Monde au Mexique. Ensuite, j’ai quitté mon pays pour vivre aux États-Unis, puis en Australie. J'ai assisté à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, ce qui était pratique car je n'avais pas encore d'enfants à l'époque. Une fois que j’ai eu des enfants, il était devenu difficile de voyager, mais maintenant qu’ils sont grands, je me suis dit pourquoi pas ? J'ai donc voyagé au Qatar en 2022. Il ne s'agit pas seulement du jeu, c'est l'amour du drapeau et de la nation, qui signifie beaucoup pour moi.”

Un rêve devenu réalité à Qatar 2022

Bien qu'il ait assisté à de nombreux tournois ces dernières années, Aziz garde des souvenirs impérissables du Qatar 2022 : “ C'a été le tournoi le plus spectaculaire de l'histoire du football marocain, ainsi que ma première Coupe du Monde. C'était incroyable. Juste d’y être et de voir le Maroc atteindre la demi-finale… C’était inimaginable. C’était merveilleux, et je chérirai cela toute ma vie. J’avais mes deux fils et mon neveu avec moi. Nous en parlons encore de temps en temps – c'était merveilleux."

“Qatar 2022 a été l'un des meilleurs tournois de tous les temps”, poursuit Ouakrim. “J’espère que quelque chose de mieux viendra dans le futur, et je suis sûr que ce sera le cas, mais c'était très spécial pour nous. Tout était parfait du début à la fin. Parfois, quand je m'ennuie à la maison, je regarde simplement les vidéos et je revois tous les matchs, encore et encore. “

Une autre grande expérience en Ouzbékistan

Bien qu’Aziz et Ouakrim aient assisté à de nombreux tournois, ils apprécient énormément leur expérience actuelle en Ouzbékistan. “Ce que j’apprécie vraiment, en dehors du futsal bien sûr, c’est d’être dans un pays musulman. C’est vraiment agréable à voir et à vivre, et la nourriture ici est incroyable", souligne Aziz.

“La première chose que j’ai remarquée dans cette belle ville, c’est qu’elle est l’une des plus propres que j’aie jamais vues – je veux dire, vraiment propre, et je voyage beaucoup à travers le monde”, poursuit Ouakrim. “Ils font tout pour aider ici. De plus, la nourriture est magnifique ; peu importe ce que vous mangez, la cuisine ouzbèke est exquise. Je la recommande vivement."

Lorsqu’on lui a demandé ses meilleurs souvenirs de l’Ouzbékistan, Aziz répond : “Visiter tous les musées et les sites ; ils sont vraiment spectaculaires. On ne se rend pas compte à quel point la route de la soie et tous les monuments ici sont impressionnants. Je vais vraiment chérir cela pour le reste de ma vie. Et bien sûr, le futsal était vraiment sympa aussi.”

“Je n’ai pas eu l’occasion de voir grand-chose, mais je fais une visite guidée lundi et mardi avec un habitant”, ajoute Ouakrim. “Nous allons visiter tous les sites, et il va me conduire partout. Cela rendra les choses beaucoup plus faciles, d’autant plus qu’il parle anglais.”

Lorsqu’on leur a demandé quel message ils souhaiteraient envoyer à l’équipe de futsal du Maroc avant leur confrontation contre l'Iran, Aziz annonce : “En fait, 85 % de l'équipe et du staff viennent de ma ville natale, Kénitra, au Maroc, donc je connais la plupart des joueurs. Je ne veux pas vraiment leur mettre de pression. Je ne les ai pas rencontrés ici, alors je leur dirais simplement : ‘jouez votre jeu et amusez-vous. Nous vous soutiendrons, que vous gagniez ou perdiez, et nous sommes là pour vous.’”

“Nous voulons juste qu’ils croient en eux, comme ils le font toujours. Nous avons un excellent entraîneur en Hicham Dguig. C’est l’un des meilleurs au monde, car le Maroc est classé sixième au monde en futsal”, insiste Ouakrim.