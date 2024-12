L'impatience grandit à l'approche du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

32 équipes s'affronteront pour le titre de champion du monde

Les six confédérations sont représentées dans le tournoi

Le tirage au sort aura lieu à Miami ce 5 décembre

Très attendu, le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aura lieu ce jeudi 5 décembre à Miami, aux États-Unis (13h00 heure locale - 19h00 CET). Trente-deux des meilleurs clubs du monde ont rendez-vous l'été prochain aux Etats-Unis. En jeu : le titre de champion du monde. A l'approche du tirage, plusieurs participants ont fait part de leur enthousiasme à l'idée de faire partie de cette nouvelle aventure.

Enrique Cerezo, président de Atlético de Madrid "C'est un sentiment merveilleux de penser que l'on fait partie des 32 meilleurs clubs du monde. Nous sommes heureux de pouvoir participer à cet évènement et ravis de pouvoir affronter de grandes équipes aux dépens desquelles on a toujours l'espoir et la possibilité d'atteindre la finale."

Craig Waibel, directeur du Football au Seattle Sounders FC "J'ai énormément réfléchi. Quel que soit l'issue du tirage au sort, je suis convaincu que nous allons être émerveillés. Il suffit de regarder la composition des quatre pots, et les différentes équipe que nous sommes susceptibles d'affronter, pour se rendre compte de l'opportunité qui se présente à nous. Je ne pense pas que nous puissions être déçus. De toute évidence ce tirage au sort va être un grand moment pour notre club et nos supporters."

Rodolfo Landim, président de CR Flamengo "Le grand moment approche, nous sommes à environ six mois de ce fantastique tournoi qui, je pense, sera un moment historique pour le football mondial. C'est formidable de voir Flamengo participer à cette grande fête. Je suis convaincu que tout se passera bien, quel que soit le groupe dans lequel nous nous retrouverons. Je suis confiant à l'idée que allions loin dans cette compétition. Nous allons faire de Flamengo un club encore plus grand et encore plus célèbre."

Carsten Cramer, directeur du marketing au Borussia Dortmund "Toutes les personnes impliquées au club sont heureuses de faire partie de cette aventure et soulagées de ne pas avoir à s'asseoir sur le canapé pour soutenir une autre équipe ! C'est toujours mieux d'être de la partie. Ce tournoi s'annonce passionnant. Je peux garantir à tous les fans du BVB que le Borussia Dortmund représentera les Noir et Jaune du mieux possible lors de cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Nous sommes tous très impatients de participer à cette compétition."

Stephan Lichtsteiner, légende de la Juventus FC "Nous sommes impatients d'y être. Je pense que ce sera une compétition merveilleuse, dans un magnifique pays, et que les fans répondront présents. J'espère bien sûr que la Juventus aille au bout !"

Andrés Chitiva, légende de CF Pachuca "Pour Pachuca, c'est beaucoup de fierté d'être ici. Nous nous battons depuis de nombreuses années pour pouvoir participer, chaque fois, à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. C'est un honneur et un privilège d'être ici, à cette époque. C'est d'autant plus important sur le plan sportif, les joueurs ayant réussi à maintenir le niveau année après année. Avec ce nouveau format, nous récoltons les fruits de cette régularité. Notre équipe est jeune, mais je suis convaincu qu'elle fera de belles prestations."

Le tirage au sort, qui se déroulera en studio et en direct, débutera à 13h00 heure locale (19h00 CET) sera retransmis dans le monde entier. La procédure comprend un certain nombre de principes clés permettant de garantir l’équité sportive et la diversité géographique tout au long de la phase de groupes et, en fonction des résultats, de la phase à élimination directe. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 sera donné le dimanche 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami. La compétition réunira 32 des meilleurs clubs du monde. Les matches se dérouleront dans 12 sites, sur une période de 29 jours, avec en point d'orgue la finale au MetLife Stadium de New York/New Jersey le dimanche 13 juillet 2025.