"La plus grande des compétitions" - Les nations européennes réagissent au tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cinquante-quatre nations européennes ont découvert leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lors du tirage au sort préliminaire de l’UEFA à Zurich

"La plus grande des compétitions" - l’enthousiasme monte à l’approche de la dernière ligne droite qui mènera à la toute première Coupe du Monde à 48 équipes

En 2026, l’Europe enverra un nombre record de 16 équipes au Canada, au Mexique et aux États-Unis

À l’occasion du tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, effectué à Zurich, les 54 associations membres ont découvert le parcours qui leur permettra peut-être de se qualifier pour le tournoi qui réunira, pour la première fois, 48 équipes. Pour Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, la Coupe du Monde de la FIFA™ "reste la plus grande des compétitions".

Après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA, France 1998™ en tant que capitaine du pays organisateur, Didier Deschamps a mené les Bleus à la gloire suprême lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ en tant que sélectionneur. En fonction du résultat des quarts de finale de la Ligue des Nations de l’UEFA 2024/25 qui se joueront en mars 2025, l’équipe de France pourrait retrouver l’Ukraine ou la Tchéquie sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L’Angleterre de Thomas Tuchel, quant à elle, devra se frotter à la Serbie, l’Albanie, la Lettonie et Andorre pour tenter de décrocher l’un des 16 tickets offerts aux nations européennes (un record) pour la phase finale qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Inside FIFA a recueilli les réactions suite au tirage au sort préliminaire de l’UEFA…

Didier Deschamps (France) "Il est essentiel pour une grande nation de football comme la France de participer aux plus grandes compétitions, notamment l’EURO (UEFA) et la Coupe du Monde (FIFA). La Coupe du Monde de la FIFA™ reste la plus grande des compétitions sportive à l’échelle mondiale. C’est un événement international. Les plus grandes nations du football ont donc le devoir d’y participer, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a parfois des surprises. Mais oui, c’est la compétition la plus regardée, avec les meilleures équipes européennes et internationales. C’est le très haut niveau."

Thomas Tuchel (Angleterre) "C’est un tirage difficile. La Serbie et l’Albanie sont entourées d’une grande passion, composées de bons joueurs et dirigées par de bons entraîneurs, d’anciens très bons joueurs, cela va donc être très difficile. La Lettonie sera une découverte pour nous. L’Angleterre n’a jamais rencontré la Lettonie, nous allons donc tout faire pour mieux les connaître et ainsi savoir à quoi nous attendre. Enfin, contre Andorre, nous serons bien sûr favoris. Une campagne de qualification n’est jamais facile, car l’écart entre les petites et les grandes nations s’est beaucoup réduit. Nous devrons donc donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir participer à la Coupe du Monde de la FIFA™."

Les réactions européennes au tirage au sort préliminaire de l'UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ 02:45

Luciano Spalletti (Italie) "Se qualifier pour la Coupe du Monde aura un impact fort sur l’avenir de notre football et de tous ceux qui aiment ce sport. Voir le drapeau italien dans les compétitions sportives, et notamment la Coupe du Monde de football, est extrêmement important. Nous devons prendre la mesure de la mission qui nous est confiée."

Murat Yakin (Suisse) "Nous avons hâte de commencer cette campagne. Nous allons donner la priorité à la préparation parce que nous avons un plan bien établi et nous voulons prendre le meilleur départ. Les attentes sont grandes autour de nous. Nous avons participé aux dernières compétitions majeures et nous espérons également nous qualifier pour ce tournoi très spécial. Nous avons vu l’euphorie qui régnait en Suisse lors du dernier EURO, le public attend beaucoup de nous et nous attendons également beaucoup de nous-mêmes."

Willy Sagnol (Géorgie) "Pour nous, le fait de participer à l’EURO cette année était déjà extraordinaire, alors participer à une Coupe du Monde de la FIFA™... J’ose à peine l’imaginer ! Mais nous allons donner le maximum pour y arriver, car il s’agit d’un événement mondial auquel nous aspirons à participer un jour."

Michał Probierz (Pologne) "Participer à la Coupe du Monde de la FIFA™ est très important, pour les joueurs et l’entraîneur bien sûr, mais aussi pour l’ensemble de la nation. C’est, de plus, une opportunité de découvrir le monde. Il y a une importante communauté polonaise aux États-Unis, ce serait vraiment extraordinaire de lui offrir cela."

Sylvinho (Albanie) "Nous sommes tombés dans un groupe très difficile. Nous allons devoir nous dépasser pour réaliser notre rêve, celui de voir l’équipe nationale d’Albanie participer pour la première fois à la Coupe du Monde de la FIFA™. Ce sera difficile, mais ça vaut le coup d’essayer. Nous avons le devoir d’essayer. Pour nous, chaque match sera une finale. Nous avons de bons joueurs, avec un excellent état d’esprit. Je sais qu’ils donneront tout."

La campagne de qualification de l’UEFA se déroulera de mars à novembre 2025. Les équipes arrivées en tête des 12 groupes obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde de la FIFA™.