La FIFA reste parmi les fédérations internationales aux plus hauts standards de gouvernance

Les 32 fédérations membres de l’ASOIF ont été invitées à s’auto-évaluer à l’aide d’un questionnaire, en s’attribuant un score pour chaque question et en fournissant des justificatifs pour étayer leurs réponses. Ces dernières ont ensuite été examinées et modérées par une société indépendante de conseil en gouvernance du sport.

Menée à bien par le groupe de travail de l’ASOIF, l’étude vise à mettre en place et promouvoir une culture de bonne gouvernance au sein des fédérations internationales membres de l’organisation, et à contribuer à une progression continue. L’exercice d’évaluation porte sur cinq aspects de la gouvernance : la transparence, l’intégrité, la démocratie, le développement et la durabilité, ainsi que les mécanismes de contrôle. Chacun de ces aspects comprend plusieurs indicateurs.

L’instance dirigeante du football mondial est l’une des sept fédérations internationales à avoir obtenu plus de 210 points lors de l’exercice d’évaluation, ce qui la place dans le premier groupe (A1) de la cinquième étude de l’ASOIF sur la gouvernance des fédérations internationales. Il est à noter que dans les rapports publiés en 2018 et 2022, la FIFA faisait déjà partie du groupe le plus performant.

