La FIFA publie une première liste de camps de base pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et dévoile les parcours des équipes

Le calendrier de la compétition a été mis à jour et met en évidence le parcours des trois pays hôtes jusqu’à la finale en cas de qualification pour la phase à élimination directe

La FIFA a publié la première version de la brochure sur les camps de base des équipes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Certaines des 48 équipes en lice pourront s’y établir pendant la compétition, notamment pour préparer leurs trois premiers matches, et c’est là que les joueurs, les membres de l’encadrement technique et les officiels passeront le plus de temps pendant la phase de groupes.