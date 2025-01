Les jeunes filles de First Nations vivent une expérience unique avec l'aide de la FIFA

50 jeunes filles de First Nations , issues de communautés reculées, ont assisté au match Angleterre - Nigeria à Brisbane/Meaanjin

Elles ont été invitées par la FIFA

Une visite au FIFA Fan Festival™ était également incluse dans le voyage

50 jeunes filles de First Nations, âgées de 11-15 en provenance d'Australie occidentale, du Territoire du Nord et du Queensland central, ont eu l'opportunité de vivre une aventure unique lors de leur visite à Brisbane/Meaanjin.

Le groupe a été invité par la FIFA à l'occasion de la visite de la visite de la Secrétaire Générale Fatma Samoura dans le Territoire du Nord en juillet. Les jeunes filles et leurs dix accompagnatrices -mères, tantes, grands-mères, sœurs et enseignantes- ont eu l'opportunité de vivre une expérience riche en football, en souvenirs et en messages d'émancipation.

Les jeunes constituent le groupe démographique le plus important de First Nations Australia. Pourtant, historiquement, et bien qu'elles soient les futures leaders de leurs communautés, les filles de First Nations n'étaient ni entendues ni valorisées. C'est encore le cas aujourd'hui.

Effectivement, les filles de First Nations sont appelées à jouer un rôle central dans un avenir où l'on cherchera à faire tomber les barrières pour leur communauté en renforçant leur autonomie, tout en en veillant à ce que les besoins de leurs communautés deviennent des priorités dans le processus décisionnel australien.

Pour les y aider, les filles de First Nations doivent avoir la possibilité de s'exprimer et d'être informées des outils et des méthodes qu'elles peuvent utiliser pour changer les choses. Inspirée par son expérience dans le Territoire du Nord et désireuse de contribuer à amplifier la voix de cette population, Fatma Samoura a veillé à ce que ce voyage permette à ces 50 filles de vivre une expérience mémorable et éducative.

Lors du huitième de finale entre l'Angleterre et le Nigeria au Brisbane Stadium, les jeunes filles ont passé du temps avec la Secrétaire Générale de la FIFA et Adam Sarota, ancien Socceroo et membre de First Nations. Ensemble, ils ont parlé du passé, du présent et de l'avenir.

Le parcours de Fatma Samoura, Sénégalaise devenue la première femme et première personne non européenne à occuper le poste de Secrétaire Général de la FIFA, a trouvé un écho auprès des jeunes filles de First Nations. Celles-ci ont pu s'inspirer de sa trajectoire qui l'a conduite jusqu'aux plus hautes sphères du football mondial.

Le lendemain, les filles ont visité le FIFA Fan Festival™ où elles ont participé à des matchs de football, des parties de baby-foot, et des séances de percussions, avant d'écouter un discours motivant de la médaillée d'or olympique, Brooke Hanson.

"Je suis très heureuse que ces jeunes filles aient accepté l'invitation de la FIFA à venir nous rendre visite à Brisbane/Meaanjin pour voir Angleterre-Nigeria", a déclaré Samoura. "Ce voyage leur laissera des souvenirs pour toute une vie, mais surtout, les personnes avec lesquelles elles parleront et les leçons qu'elles apprendront les aideront à savoir qu'elles ont la capacité de réaliser tout ce qu'elles souhaitent faire dans leur vie."