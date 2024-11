La FIFA et adidas dévoilent le ballon officiel de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Le ballon CNXT25 PRO BCH arbore le logo de l’événement et un style coloré qui reflète l’histoire du beach soccer et rend hommage à la toute première compétition de la FIFA accueillie par le pays. Véritable concentré de précision et d’innovation, sa répartition du poids unique permettra aux techniciens de briller et assurera une pluie de buts sur le majestueux sable seychellois. Le ballon sera au cœur de l’action lorsque la communauté mondiale du beach soccer se réunira dans le décor idyllique des Seychelles pour une fête inoubliable riche en suspense et en gestes techniques. L’épreuve reine du beach soccer sera organisée pour la première fois dans un pays africain du 1er au 11 mai 2025. La moitié des 16 équipes participantes ont déjà composté leur billet. Le Portugal, double vainqueur, sera accompagné par le Belarus, l’Espagne, l’Italie, la Mauritanie, le Sénégal, Tahiti et le pays hôte. Les huit autres prétendants seront connus à la fin du mois de mars 2025, à l’issue des trois compétitions préliminaires organisées aux Bahamas, au Chili et en Thaïlande qui livreront respectivement 2 équipes de la Concacaf, 3 de la CONMEBOL et 3 d’Asie. Inscrivez-vous dès maintenant pour demander des billets à l’aide de ce lien.