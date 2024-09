La chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ lancée à l'approche de son coup d’envoi

Interprété par le célèbre artiste dominicain Manny Cruz, le titre En la Isla reflète le rythme et la passion propres au football et à cette île des Caraïbes.

Fruit d’une collaboration entre Daniel Santacruz, Elizabeth Mena et Cruz lui-même, la chanson a été produite par Antonio González. Ce titre pop merengue sera diffusé lors des rencontres à Saint-Domingue et Santiago, les deux villes hôtes, qui sont en outre le cadre de son clip vidéo officiel, réalisé par Freddy Vargas et Óscar Nolasco. Les joueuses de l’équipe nationale féminine U-17 dominicaine y font notamment une apparition remarquée.