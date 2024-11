La brochure relative aux camps de base des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s'étoffe avec l’ajout de 26 nouvelles options

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se profile à l’horizon, la FIFA vient de publier la liste mise à jour des camps de base des équipes. Celle-ci propose un vaste choix de destinations pour toute la durée de la compétition. Les équipes pourront s’y établir pendant la phase de groupes et y mener leurs activités : entraînement, repos, préparation, etc.

Cette nouvelle version propose 26 nouveaux sites aux États-Unis (Boise, Colorado Springs, Columbus, Greensboro, Orlando, Tampa et Tucson) et au Mexique (Pachuca). Ce chiffre représente une augmentation significative, qui se traduit par une diversification de l’offre sur l’ensemble du territoire de la compétition. Plusieurs villes hôtes se sont notamment dotées de nouveaux sites potentiels, à l’image de Houston ou de New York – New Jersey. Ainsi, les équipes nationales qui valideront leur billet pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps ne manqueront pas de solutions, au moment d’établir leur camp de base.