Hommage à Salvatore "Totò" Schillaci : 1964-2024

Salvatore "Totò" Schillaci est un nom indissociable de la Coupe du Monde de la FIFA™, Italie 1990. Il avait endossé le costume de héros à l'occasion de cette compétition organisée sur ses terres. Sélectionné comme réserviste, il avait fini meilleur buteur avec six réalisations, remportant à la fois le Ballon d'Or et le Soulier d'Or.

L'image du Sicilien - son regard enflammé, son visage plein de détermination et d'émotion alors qu'il célébrait l'un des ces fameux buts - est restée dans les mémoires comme l'une des images les plus marquantes de l'histoire du tournoi.

C'est sur le banc de touche que l'attaquant a débuté le match d'ouverture contre l'Autriche. La rencontre était alors bloquée à 0-0 et il ne restait que 15 minutes à jouer. Le moment choisi par Schillaci pour entrer en scène. Après quatre minutes sur le pré, il marquait d'une tête puissante et offrait à l'Italie une victoire cruciale 1-0.

Après une nouvelle apparition en tant que remplaçant contre les États-Unis, Totò a été titularisé contre la Tchécoslovaquie lors du dernier rendez-vous de la phase de groupes. Dès lors, il a trouvé le chemin des filets à chaque match et propulsé l'Italie en demi-finale et sur le podium de la Coupe du Monde 1990.

Schillaci avait un instinct inné de buteur et une volonté à toute épreuve d'atteindre le sommet. S'il n'était pas le plus grand ni le plus imposant physiquement, il compensait largement par sa vitesse, son sens du placement, son opportunisme et sa détermination.