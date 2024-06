FIFAe s’associe à Sports Interactive pour la première édition de la FIFAe World Cup™ de Football Manager

Sports Interactive et FIFAe s’associent autour d'un objectif commun : couronner le tout premier champion du monde de Football Manager. Cette alliance inédite sera l’occasion de réunir le football numérique et le football traditionnel sous une forme innovante dans le but de mettre en valeur les meilleurs entraîneurs eSport de la planète. Plusieurs associations membres seront donc invitées à être représentées lors de cette édition inaugurale. Le choix s’effectuera en fonction de l’éligibilité et du nombre de joueurs par pays, afin de garantir une compétition juste et équitable à travers le monde. Les plus fins stratèges se retrouveront pour la phase finale du 29 août au 1er septembre 2024 avec, à la clé, une dotation de USD 100 000. Les joueurs peuvent s’inscrire sur FIFA.GG pour en apprendre davantage sur le déroulement des qualifications sur leur territoire.