FIFA+ lance une nouvelle section pour les fans de la DFB : contenu exclusif avec commentaires en anglais

La section a été lancée avec la diffusion en direct du match amical entre l'équipe féminine senior d'Allemagne et l'Australie. Il y a eu aussi les moments forts de l'équipe masculine senior, des diffusions en direct de certaines équipes féminines senior et de nombreux matchs d'équipes de jeunes allemandes, ainsi que du contenu historique de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Tout le contenu comprenait des commentaires en anglais, avec des diffusions en direct et du contenu de match disponibles dans certains territoires.