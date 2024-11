Début de la phase de prévente Visa pour les derniers matches de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™

Pachuca, Al-Ahly et le Real Madrid seront notamment présents au Qatar pour les derniers matches Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™

Après avoir annoncé que deux enceintes qatariennes, le stade 974 et le stade Lusail, accueilleraient les trois dernières rencontres de sa compétition annuelle interclubs, la FIFA offre aux détenteurs de carte Visa l’opportunité d’être les premiers à se procurer des billets pour voir à l’œuvre Al-Ahly, Pachuca, le Real Madrid ainsi que les champions de la CONMEBOL.

Cette compétition offre aux clubs champions des six confédérations la possibilité de s’affronter sur la scène mondiale. Il constitue un cadre idéal pour créer et renforcer les rivalités sportives mondiales dans l’optique de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, dont la première édition aura lieu en 2025 et qui se tiendra quant à elle tous les quatre ans.