Début des visites d’inspection des villes hôtes candidates de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Douze sites souhaitent accueillir des matches de la première édition sud-américaine de la plus grande compétition de football féminin

Les experts de la FIFA ont commencé leurs visites à l’Estádio do Maracanã

Le choix des villes hôtes sera annoncé l’année prochaine, à l’issue de la tournée d’inspection qui s'étale du 25 septembre au 11 octobre

Une équipe technique de la FIFA a entamé sa tournée d’inspection des douze villes brésiliennes candidates pour accueillir des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

La première étape l'a conduite au fameux Estádio do Maracanã de Rio de Janeiro, le 25 septembre. D’ici au 11 octobre, les experts de la FIFA se rendront dans onze autres villes candidates afin d’y étudier les stades, les réseaux de transport, les aéroports, les infrastructures techniques et d’autres questions, comme la billetterie et l’hospitalité. Ils porteront une attention particulière aux infrastructures existantes dans les stades, afin de souligner les domaines à améliorer pour satisfaire aux exigences d'organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

"Le Brésil propose douze options qui sont toutes très intéressantes. Nous sommes ravis d’être ici pour mener cette procédure de sélection au terme de laquelle nous connaîtrons les villes et les stades appelés à accueillir la dixième édition de la Coupe du Monde Féminine. Nous sommes impatients de voir cette compétition se dérouler en Amérique du Sud et au Brésil pour la première fois", a déclaré Rhiannon Martin, cheffe du projet Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui dirige également cette délégation.

"Une partie de la procédure d’évaluation consiste à mesurer le coût de l’organisation de la compétition dans les villes hôtes candidates, mais aussi à déterminer les revenus potentiels. Un autre aspect important concerne la façon dont les villes comptent se servir de la Coupe du Monde Féminine pour changer la vie de leurs habitants et, plus particulièrement, encourager les filles et les femmes à jouer au football."

La prochaine étape du processus de sélection consistera à analyser les informations collectées durant l’inspection des stades et les documents présentés par les douze villes hôtes candidates, à savoir : Belém (Estádio Mangueirão), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) et São Paulo (Arena de São Paulo).