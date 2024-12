Les clubs de l’AFC et de l’OFC réagissent au tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : "Une opportunité unique"

À l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé à Miami (Floride), les clubs asiatiques et océanien engagés dans la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ connaissent les noms de leurs premiers adversaires

Les retrouvailles du Real Madrid avec l’ancien attaquant du FC Barcelone Neymar, qui évolue désormais à Al Hilal, s’annoncent comme un temps fort de la phase de groupes

Le coup d’envoi de la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire sera donné le 13 juin 2025 aux États-Unis

Impatience et exaltation : ces deux termes peuvent résumer l’état d’esprit des cinq clubs de l’AFC et de l’OFC à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes de la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire du football, qui a eu lieu à Miami (Floride), jeudi 5 décembre. Les supporters asiatiques auront hâte d’assister au duel entre Al Hilal et le club le plus titré du football européen, le Real Madrid C. F. Certains dirigeants de l’Al Ain FC, d’Al Hilal, de l’Auckland City FC, d’Ulsan HD et des Urawa Red Diamonds présents pour assister à la cérémonie ont fait part de leurs premières impressions à FIFA Inside.

Al Ain FC Les Émiratis d’Al Ain auront fort à faire pour sortir du groupe G, où ils retrouveront les Anglais du Manchester City FC, les Italiens de la Juventus FC et les Marocains du Wydad AC. "Il s’agit d’une opportunité unique, alors à nous d’en profiter. Nous abordons cette compétition avec nos atouts et ferons de notre mieux", a indiqué le directeur sportif d’Al Ain, Rodrigo Mendes. "Nous avons gagné la Ligue des Champions de l’AFC l’an dernier et en 2003. On sait que notre club est capable de tout." "C’est un groupe très relevé. Notre premier adversaire sera la Juventus, alors on verra bien. Ce serait une belle surprise de se qualifier pour les huitièmes."

Auckland City FC Unique représentant de l’OFC, l’Auckland City FC a remporté les trois dernières éditions de la Ligue des Champions de l’OFC et reste sur une série impressionnante de 10 titres sur 12 possibles dans cette compétition. Le défi sera de taille puisque les Néo-Zélandais affronteront les Allemands du FC Bayern München, les Argentins du CA Boca Juniors et les Portugais du SL Benfica. Pour Ivan Vicelich, l’ancien milieu de terrain emblématique du club, c’est justement le pedigree des adversaires qui fait tout le sel de la Coupe du Monde des Clubs.

"Tout le monde rêvait de tomber dans un groupe aussi relevé. Nous sommes ravis d’être ici et impatients que la compétition commence", a-t-il déclaré. "Nous sommes réalistes. On sait que ce sera très difficile, mais on va travailler dur et faire le maximum pour arriver en pleine forme et montrer de quoi on est capables." "Nous avons dû batailler ferme pour gagner la Ligue des Champions trois saisons de suite en Océanie, alors, être ici, c’est un peu notre récompense." "On fait figure de petits poucets, c’est sûr. Mais le monde entier va apprendre à nous connaître. Notre effectif est de qualité et ne ménage pas ses efforts. On veut montrer à tout le monde que notre équipe est compétitive et heureuse de participer à cette compétition."

Ulsan HD Ulsan s’est qualifié par la voie du classement de sa confédération, terminant deuxième de l’AFC derrière Al Hilal.

Les Sud-Coréens retrouveront le Fluminense FC (Brésil), le Borussia Dortmund (Allemagne) et le Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud).

Kim Kwang-guk, directeur général de l’Ulsan HD, veut que son club se montre sous son meilleur jour, et se dit impatient de croiser le fer avec cette brochette d’adversaires prestigieux.

"C’est un honneur et un privilège d’être ici. L’un des quatre représentants de l’AFC est sud-coréen et je pense que c’est une grande chance pour notre pays", a-t-il déclaré. "Mais je pense aussi que ce serait un échec si nous ne parvenons pas à montrer nos qualités. J’espère que nous saurons nous préparer pour être à la hauteur de l’événement." "Nous allons étudier de près le jeu de nos adversaires dans l’espoir de gagner au moins un match. Nous avons l’habitude de jouer contre des clubs étrangers, principalement en Asie, mais affronter des équipes d’autres continents, notamment européennes, sera pour nous une expérience très différente."

Urawa Red Diamonds Les Urawa Reds se sont qualifiés grâce à leur victoire 2-1 sur Al Hilal en finale de la Ligue des Champions de l’AFC 2022.

Ils retrouveront le FC Internazionale Milano (Italie), le CA River Plate (Argentine) et le CF Monterrey (Mexique) dans un groupe F très compétitif.

Makoto Taguchi, président et directeur général du club, espère répondre aux attentes de ses supporters.

"Nos supporters attendent beaucoup de nous, et nous ne voulons pas les décevoir", a-t-il déclaré. "Les équipes que nous allons affronter sont toutes bien connues des fans japonais. Tout le monde a hâte d’assister à ces matches. Aucun de nos adversaires ne sera facile à battre, alors à nous de faire ce qu'il faut en phase de groupes si nous voulons nous qualifier."

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Douze stades répartis dans 11 villes hôtes accueilleront les 63 matches au programme. L’édition inaugurale réunira les 32 meilleurs clubs du moment, issus de chacune des six confédérations de la FIFA : l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, l’OFC et l’UEFA. La phase de groupes comprend huit groupes de quatre équipes, qui se mesureront sous la forme d’un mini-championnat à confrontations uniques. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Cette étape marquera le début d’une phase à élimination directe (matches uniques) qui s'achèvera au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

Un trophée innovant dévoilé pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 00:45

Inscrivez-vous sur FIFA.com/tickets afin de recevoir toutes les dernières actualités concernant la billetterie pour la compétition. Des informations plus détaillées concernant les ventes de billets et de formules hospitalité seront disponibles prochainement.