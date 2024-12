Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : les réactions des clubs sud-américains au tirage

Les six clubs sud-américains qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupes

"Botafogo est prêt à affronter le monde", a affirmé le propriétaire du club basé à Rio de Janeiro

Le coup d’envoi de la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire sera donné le 15 juin 2025 aux États-Unis

L’enthousiasme était palpable du côté des six clubs sud-américains à l’issue du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ qui s’est déroulé le jeudi 5 décembre 2024 à Miami. Des représentants des 32 équipes qualifiées étaient sur place, afin de découvrir en direct le nom de leurs futurs adversaires de la phase de groupes de la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire. Les clubs de la CONMEBOL étaient versés dans le chapeau 1 (CR Flamengo, SE Palmeiras, CA River Plate et Fluminense FC) et dans le chapeau 3 (CA Boca Juniors et Botafogo).

CA River Plate Les quadruples vainqueurs de la Libertadores de la CONMEBOL seront opposés aux Urawa Red Diamonds, au CF Monterrey et au FC Internazionale Milano (groupe E).

"C’est très important pour nous en tant qu’institution et c’est un enjeu majeur pour notre avenir en tant que club. Figurer dans le chapeau 1 avec les équipes les mieux classées est également très positif", a affirmé Enzo Francescoli, ancien meneur de jeu de l’Uruguay et légende du club. "Je pense que la Coupe du Monde des Clubs va progressivement gagner en importance et se faire une place dans le paysage du football mondial."

Et d’ajouter : "Toutes les personnes engagées dans une compétition d’une telle ampleur doivent arriver fin prêtes. On devra tout donner si on veut gagner. On ne peut choisir ni son groupe, ni ses adversaires, donc il faudra qu’on travaille sur nos qualités, qu’on croit en nous. On devra se focaliser sur nous-mêmes et se tenir prêts à faire face à toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans une compétition comme celle-là."

Botafogo Les Brésiliens sont les derniers à avoir validé leur billet pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, grâce à leur victoire en Libertadores de la CONMEBOL le 30 novembre dernier. Il s’agissait de leur premier sacre dans la principale compétition interclubs d’Amérique du Sud. Botafogo a été versé dans le groupe B aux côtés du Paris Saint-Germain, de l’Atlético de Madrid et du Seattle Sounders FC. "On vient tout juste de se qualifier donc on est encore sur notre petit nuage. C’est génial de participer à cet événement. Je suis ravi de ce tirage, vraiment", s’est réjoui le propriétaire du club, John Textor. "Botafogo est prêt à affronter le monde. On l’a toujours dit. On veut faire connaître la qualité du football brésilien partout dans le monde, et c’est une occasion en or d’y parvenir." Textor est également revenu sur le passé illustre du club. "Botafogo était une référence il y a quelques décennies. Au Brésil, vous pouvez croiser des supporters de Flamengo ou des Corinthians, et tous vous diront que leur père était fan de Botafogo. Donc permettre à ce club de revenir sur les devants de la scène brésilienne et sud-américaine, c’est quelque chose de grand." "On répète depuis le début que notre objectif, c’est que le monde entier entende parler de Botafogo. Et on va avoir une opportunité de faire résonner ce nom l’an prochain, aux États-Unis. Malgré tout, on est tous un peu surpris : les résultats sont arrivés un peu plus tôt que prévu. Maintenant, il faut réussir à conserver cette dynamique. Il y a des gens que ça va faire sourire, mais on ne compte pas faire de la figuration. On va tout donner pour gagner cette compétition. Chaque fois qu’on entre sur le terrain, c’est avec l’idée de s’imposer. On verra bien ce que ça donnera aux mois de juin et juillet prochains."

CR Flamengo Triple vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL, Flamengo compte de très nombreux supporters partout dans le monde et peut s’attendre à un soutien massif durant la compétition. Également basé à Rio de Janeiro, le club affrontera le Chelsea FC, l’Espérance Sportive de Tunisie et le Club León dans le groupe D. "Je pense que c’est une excellente chose pour notre club de participer à ce tirage au sort en tant qu’équipe du chapeau 1. C’est la reconnaissance du travail que l’on a accompli au fil des ans. C’est grâce à ça que Flamengo se retrouve dans cette position privilégiée. Il s’agit d’une journée historique", a déclaré le président du club, Rodolfo Landim. "C’est la première fois depuis des années qu’on peut participer à une compétition véritablement mondiale, avec d’autres équipes qui font elles aussi partie des meilleures de leur confédération. Il faut y croire et être à fond derrière l’équipe. Je vous garantis que de notre côté, on va travailler dur pour être prêts et se montrer à la hauteur des attentes de nos supporters."

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025. Douze sites répartis dans 11 villes hôtes accueilleront les 63 matches au programme. L’édition inaugurale réunira les 32 meilleurs clubs du moment, issus de chacune des six confédérations. La phase de groupes comprend huit groupes de quatre équipes, qui se mesureront sous la forme d’un mini-championnat à confrontations uniques. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Cette étape marquera le début d’une phase à élimination directe (matches uniques) qui s’achèvera au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

