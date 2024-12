Les clubs de la Concacaf réagissent au tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : "C’est un honneur d’être ici pour cette première édition"

Les membres de la Concacaf ont assisté au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ effectué à Miami, en Floride

Le CF Pachuca face au Real Madrid C. F. sera l’un des matches de groupe à ne pas manquer lors du tournoi de l’été prochain, qui réunira 32 équipes

La compétition de clubs la plus inclusive et basée sur le mérite sportif débutera 15 juin 2025, aux États-Unis

L’excitation est à son comble parmi les cinq clubs de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) qui participeront à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ après le tirage au sort de la phase de groupes de la compétition de clubs la plus inclusive et basée sur le mérite sportif de l’histoire du football de clubs, effectué à Miami, en Floride, ce jeudi 5 décembre.

Les représentants des clubs du CF Monterrey, du CF Pachuca, du Club Léon, de l’Inter Miami CF et du Seattle Sounders FC ont assisté à la cérémonie, retransmise et diffusée en direct pour les fans de football du monde entier.

L’Inter Miami CF ouvrira cette première édition face aux Égyptiens d’Al Ahly FC dans le groupe A. Dans le groupe H, Pachuca affrontera les géants espagnols du Real Madrid, tandis que les Seattle Sounders se mesureront à l’Atlético Madrid ainsi qu’au Paris Saint-Germain dans le groupe B. Les groupes D et E verront s’affronter les cadors européens que sont Chelsea FC et l’Inter Milan FC face au Club Léon et Monterrey, respectivement. Inside FIFA a recueilli les réactions à chaud…

Jorge Mas, président de l’Inter Miami CF "J’ai tout simplement hâte de me retrouver aux côtés des 31 meilleures équipes du monde. Vous savez, pour nous, débuter la compétition face à Al Ahly [FC] est un honneur. Nous allons pouvoir montrer à Miami et au monde entier ce que nous représentons pour le football mondial. C’est un groupe très intéressant. Nous retrouver dans le même groupe que Porto et Palmeiras, c’est formidable. Nous allons devoir lutter pour sortir du groupe et aller loin dans la compétition, afin de montrer ce dont la Major League Soccer est capable et ce que le football représente dans ce pays. J’ai vraiment hâte de relever ce défi. Je pense que le fait de pouvoir bâtir une équipe en mesure de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde est une consécration pour le football aux États-Unis. C’est un sport en plein essor dans notre pays et qui n’en a pas fini de se développer."

José Antonio Noriega Zavala, président du CF Monterrey "Nous sommes très heureux, car c’est un groupe très hétérogène. Nous allons affronter trois équipes issues de trois continents différents, ce qui n’est pas rien, n’est-ce pas ? Je suis sûr que le style et la culture footballistique varient d’un continent à l’autre. De plus, chacune de ces équipes compte parmi les plus fortes de son continent. Les plus connues, l’Inter Milan et River Plate, possèdent non seulement une riche histoire, mais sont toujours au sommet du football mondial aujourd’hui, ce qui représente un défi de taille pour nous. Nous devons répondre présents, nous préparer correctement et entrer dans la compétition de la meilleure des manières. Participer à cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ du fait de notre mérite sportif est une source de fierté immense pour nous. Qui plus est, c’est l’occasion de nous faire connaître du monde entier et de nous prouver, ainsi qu’à nos supporters, que nous pouvons continuer de nous développer et de nous faire plaisir sur la scène internationale, en rayonnant au-delà des sphères que nous avons l’habitude de côtoyer. C’est un honneur d’être ici pour cette première édition."

Armando Martínez, président du CF Pachuca "Nous étions justement en train de dire que le tirage n’avait pas été très clément. Cela dit, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’affronter le Real Madrid [C. F.]. Tout le monde sait que c’est une grande équipe. Le groupe est très homogène. Le FC Salzbourg fait lui aussi du très bon travail, quant à Al Hilal, ils font partie des meilleurs clubs d’Asie. C’est donc avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que nous attendons le début de cette compétition. C’est une grande fierté pour nous d’être ici, aux côtés des 32 meilleures équipes du monde. Nous sommes prêts à montrer ce dont nous sommes capables. C’est un tirage au sort incroyable. Nous voulions absolument jouer contre une grande équipe et nous allons affronter le plus grand club du monde. Mais nous sommes le plus ancien club du Mexique, donc je pense que nous avons une carte à jouer."

Luis Montes, légende du Club Léon "Ce n’est pas un groupe facile, surtout compte tenu de l’équipe que nous allons rencontrer lors du premier match [Chelsea FC]. Nous connaissons l’importance de cette compétition. Nous ne représentons pas seulement le Club León, mais le Mexique tout entier. Il faut donc nous préparer à ce qui nous attend. C’est une occasion à ne pas manquer. Nous devons tout faire pour sortir du groupe afin d’affronter de grandes équipes, tout en essayant de laisser une trace dans cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA) incroyablement inclusive."

Craig Waibel, manager général et directeur du football des Seattle Sounders "Quel groupe ! Le PSG [Paris Saint-Germain FC], l’Atlético [de Madrid] et Botafogo. Accueillir ces équipes chez nous, offrir un tel spectacle à nos supporters, c’est quelque chose de fantastique. Notre groupe est probablement le plus relevé de tous, et personne ne sait ce qu’il va se passer, mais ce qui est certain, c’est que nous allons tout donner pour représenter fièrement notre ville et nos supporters. L’objectif est de donner du plaisir à nos supporters et de faire bonne figure. Nous allons nous mesurer à des géants, des équipes qui inspirent le respect. [Être ici] est un hommage non seulement à notre histoire, mais aussi à nos supporters, car sans eux, nous n’aurions pas pu remporter la Ligue des champions [de la CONCACAF]

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, avec un total de 63 matches disputés sur 12 sites différents à travers 11 villes américaines. Cette première édition à 32 équipes réunit les clubs les meilleurs clubs de chacune des six confédérations de la FIFA : AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA.

La première phase est composée de huit groupes de quatre équipes qui s’affrontent une seule fois, à tour de rôle. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe qui commence par les huitièmes de finale. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York et le vainqueur se verra remettre le nouveau trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

