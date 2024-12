Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ – Début de la phase de vente le 19 décembre

La première phase de vente débutera ce jeudi 19 décembre à 10h00 EST/16h00 CET sur FIFA.com/tickets et durera jusqu’au mardi 14 janvier à 10h00 EST/16h00 CET. L’occasion de se procurer des billets individuels pour l’ensemble des 48 matches de la phase de groupes. Les billets grand public seront disponibles à partir de USD 30 (hors taxes et frais éventuels) pour les places en catégorie 4, sachant que les tarifs diffèrent d’un match à l’autre. Les places étant attribuées selon le principe du "premier arrivé, premier servi" – ce qui permet de confirmer les achats immédiatement –, les personnes intéressées sont encouragées à se manifester rapidement.

Matches des groupes C et D

La FIFA a également réservé un quota de billets destiné aux supporters et supportrices des clubs engagés dans la compétition, pour les matches dans lesquels leur équipe est impliquée. Ceux-ci seront mis en vente (sous réserve de disponibilités) à partir du 19 décembre à 10h00 EST sur FIFA.com/tickets par le biais d’une procédure spéciale propre aux clubs concernés. Ce quota est valable, sous condition, pour tous les matches, y compris la finale prévue le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Les fans auront donc la possibilité de réserver des places pour la phase à élimination directe, mais ne recevront la confirmation que si leur club se qualifie pour le match en question. Ces billets sont disponibles à partir de USD 36 (taxes et frais compris), dans des catégories de prix dédiées.

Les fans sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets pour en savoir plus. Les clubs engagés fourniront également, en temps voulu, de plus amples informations sur ces billets destinés aux supporters.

Veuillez noter qu’il est de la responsabilité de chaque individu se rendant aux États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs d’organiser son propre voyage et, notamment, d’obtenir tout visa ou permis nécessaire. En vertu des règles d’attribution de la FIFA, chaque personne peut acheter un maximum de six billets par match, et ne peut demander des places que pour sept matches au maximum. Toutes les solutions de paiement par carte de crédit les plus répandues sont acceptées. Des billets accessibilité sont également mis en vente. Ceux-ci permettent aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite d’accéder à des services et des zones adaptées.