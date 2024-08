Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : Boca Juniors croise les doigts

Vainqueurs des trois dernières éditions de la Libertadores de la CONMEBOL, les trois clubs brésiliens sont déjà assurés de participer à cette nouvelle compétition qui mettra aux prises 32 équipes. L'éternel rival de Boca, River Plate, sera également présent, soit sur la base du classement de la confédération, soit s’il gagne la compétition. Les pensionnaires de la Bombonera, qui n’ont pas réussi à se qualifier pour l’édition 2024 de la Libertadores, ne peuvent compter que sur le classement de la confédération pour obtenir le précieux sésame. Toutefois, leur place serait assurée en cas d'élimination du Nacional (Uruguay) et des deux clubs argentins de San Lorenzo et Talleres.

Aucune de ces deux équipes ne peut rattraper Boca au classement de la confédération : c’était déjà mission impossible pour San Lorenzo avant même son nul 1-1 en huitième de finale aller contre l’Atlético Mineiro, et ça l’est devenu pour Talleres après sa défaite 1-0 au même stade de la compétition face à River. Les matches retour auront lieu les 20 et 21 août, respectivement.

Le Nacional peut encore décrocher l’un des deux tickets restants pour la zone Amérique du Sud, soit en gagnant la Libertadores 2024, soit en dépassant les Xeneize au classement de la confédération. Pour ce faire, le club uruguayen doit engranger 15 points supplémentaires, ce qui suppose une qualification dans le dernier carré aux dépens de São Paulo, son actuel adversaire en huitièmes, puis de Botafogo ou Palmeiras en quarts. Avec une victoire contre São Paulo au match aller à Montevideo, Nacional aurait chipé aux Paraguayens d’Olimpia la place de troisième club non brésilien le mieux classé. Nul 0-0 oblige, les Uruguayens comptent donc 57 points – autant qu’Olimpia –, mais il leur suffira d’éviter la défaite lors du match retour, le 22 août, pour les dépasser, même en cas d’élimination aux tirs au but. Enfin, si Palmeiras, Flamengo ou Fluminense – sacrés respectivement champions d’Amérique du Sud en 2021, 2022 et 2023 – soulève la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024, un troisième billet serait disponible par le biais du classement de la confédération. Si c’est River Plate qui va au bout, ce sont les deux équipes non brésiliennes les mieux classées qui se qualifieraient pour la Coupe du Monde des Clubs 2025.