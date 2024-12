Réactions des clubs européens au tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : "Tout le monde a hâte d’y être"

Les douze clubs européens participant à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ ont découvert leurs futurs adversaires lors du tirage au sort effectué à Miami, en Floride

Manchester City/ Juventus FC et Atlético de Madrid/ Paris Saint-Germain sont deux des affiches qui marqueront cette première édition à 32 équipes

La compétition de clubs la plus inclusive et basée sur le mérite sportif débutera le 15 juin 2025, aux États-Unis

Pour les 12 clubs européens qui participeront à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, "honneur", "joie" et "fierté" étaient les maîtres-mots après le tirage au sort de la phase de groupes effectué à Miami, en Floride, ce jeudi 5 décembre.

Des représentants de l’Atlético de Madrid, du Borussia Dortmund, du Chelsea FC, du FC Bayern München, du FC Internazionale Milano, du FC Porto, du FC Salzburg, du Juventus FC, de Manchester City, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid C. F. et du SL Benfica ont assisté à la cérémonie, retransmise en direct pour le plus grand bonheur des fans de football du monde entier.

Parmi les points forts du tirage au sort, nous retiendrons que Manchester City, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2022/23, sera opposé aux géants italiens de la Juventus dans le Groupe G, tandis que le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, croisera le fer avec les Espagnols de l’Atlético de Madrid dans le Groupe B. Dans le Groupe H, le Real Madrid rencontrera le Al Hilal de l’ancien joueur du FC Barcelone, Neymar. Inside FIFA a recueilli les réactions à chaud...

Enrique Cerezo, Président de l'Atlético de Madrid

"C’est un groupe difficile, voire très difficile. Paris [Saint-Germain] est l’une des meilleures équipes d’Europe. Botafogo vient de remporter la Copa Libertadores et Seattle [Sounders] est une équipe solide ici, aux États-Unis. La mission ne sera pas simple, mais nous allons donner le maximum pour sortir du groupe. Pour nous, c’est une grande joie, une grande satisfaction, et surtout un grand honneur de pouvoir participer à cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™."

Giovane Elber, légende du FC Bayern München

"Au FC Bayern [München], nous sommes ravis des adversaires que nous allons rencontrer. Nous connaissons déjà le [SL] Benfica, nous les avons d’ailleurs battus très récemment. La dernière fois que nous avons affronté Boca Juniors, c’était en 2001, à l’occasion de notre victoire en Coupe intercontinentale de la FIFA™. Auckland City, en revanche, sera une totale découverte pour nous, mais nous sommes très heureux de rencontrer une équipe néo-zélandaise. Nous avons hâte d’y être. C’est un grand honneur pour nous de participer à cette nouvelle formule de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA™, et notre équipe donnera le meilleur d’elle-même pour essayer d’atteindre la finale."

Javier Zanetti, Vice-président, FC Internazionale Milano

"Nous sommes tombés dans le Groupe E et j’ai l’impression qu’il va nous donner du fil à retordre ! Nous allons rencontrer une grande équipe argentine, [Club Atlético] River Plate, ainsi que le CF Monterrey et un club japonais. C’est un groupe homogène, et nous allons faire en sorte d’aborder cette compétition avec 100 % de nos moyens. Pour l’Inter Milan, participer à cette prestigieuse Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ est un honneur et une fierté. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour bien figurer dans cette compétition".

Jorge Costa, légende du FC Porto

"Indépendamment des adversaires que nous avons tirés, nous savions que notre groupe serait difficile compte tenu de la qualité des équipes qui composent ce tournoi. Chaque équipe est très différente. Nous allons rencontrer l’équipe locale (Miami), avec tous ses talents et son nouvel entraîneur. Puis une grande équipe égyptienne, championne d’Afrique, que beaucoup ici ne connaissent peut-être pas, mais que moi je connais bien. Enfin, nous rencontrerons le grand [SE] Palmeiras, entraîné par notre concitoyen Abel [Ferreira], qui réalise un travail extraordinaire. Au final, chaque équipe aura son propre style de jeu, sa propre approche, et c’est une très bonne chose. Les équipes de clubs ne sont pas habituées à cela, contrairement aux équipes nationales qui savent à quoi s’attendre lorsqu’elles participent à la Coupe du Monde de la FIFA™. J’ai donc hâte que cette compétition commence, pour voir ce qu’elle va nous apporter".

Zlatko Junuzović, légende du FC Salzburg

"Il est évident que nous sommes tombés dans un groupe très difficile avec [CF] Pachuca, Al Hilal et, bien sûr, le Real Madrid [C.F.]. Nous allons bientôt rencontrer le Real Madrid en Ligue des champions également, ce sera une bonne préparation. Nous serons prêts pour le combat cet été. J’espère que beaucoup de gens nous soutiendront pendant ce voyage. Nous ferons de notre mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous savons que nous ne sommes pas favoris, c’est très clair. Mais c’est un défi que nous avons envie de relever et nous allons tout faire pour y arriver."

Stephan Lichtsteiner, légende de la Juventus

"Je pense que c’est un moment très important tout le monde. C’est une nouvelle compétition, une nouvelle histoire qui s’écrit, et nous avons tous hâte que ça commence. Nous sommes tombés dans un groupe difficile, mais ouvert. Nous allons rencontrer l’un des favoris de la compétition, Manchester City. La mission n’est pas impossible, mais elle sera difficile. Quand on représente la Juventus, on veut gagner toutes les compétitions, surtout celles qui réunissent les meilleures équipes. C’est un honneur pour nous."

Roel de Vries, Directeur des opérations, City Football Group

"Nous sommes tombés dans un groupe intéressant, avec des adversaires redoutables et de bons matches à jouer. Le match contre la Juventus va être passionnant, comme toujours lorsque nous les rencontrons. C’est génial de faire partie des 32 clubs qui vont lutter pour remporter ce titre de champion du monde. Nous essayons toujours de jouer le meilleur football, pour nos joueurs comme pour nos supporters. Avoir la possibilité de participer à ce tournoi est un grand honneur".

Nasser Al-Khelaïfi, Président, Paris Saint-Germain

"C’est un groupe intéressant. Nous allons jouer des matches importants contre trois bonnes équipes. L’Atlético de Madrid, comme chacun sait, est une équipe extraordinaire, historique. Botafogo vient de remporter la Copa Libertadores, et Seattle [Sounders FC] jouera à domicile, avec ses supporters. C’est un groupe très intéressant et nous devrons être prêts. Ce tirage au sort est un jour historique. Nous sommes très fiers d’être les premiers clubs européens à participer à cette nouvelle Coupe du monde des Clubs de la FIFA™. Tout le monde a hâte d’y être, toutes les équipes, tous les joueurs et tous les managers".

Emilio Butragueño, Directeur des relations institutionnelles, Real Madrid C.F.

"C’est un plaisir d’être ici pour lancer cette nouvelle compétition qui réunit les meilleures équipes du monde, et c’est un honneur, bien sûr, d’y participer. Chaque fois que nous débutons une compétition, c’est pour la gagner. Quant au groupe, aujourd’hui, tous les matches sont difficiles et équilibrés, car toutes les équipes sont très bien préparées. Cette compétition a la particularité d’opposer des adversaires de différents continents, ce qui, je pense, accroît la difficulté. Nous avons déjà rencontré Al Hilal par le passé, mais le club s’est beaucoup développé depuis. Salzbourg est un club qui obtient de très bons résultats depuis de nombreuses années et que nous allons d’ailleurs rencontrer au mois de janvier en Ligue des champions. Je pense qu’ils ont les moyens de nous poser des problèmes. Enfin, concernant [CF] Pachuca, il s’agit d’un club phare du championnat mexicain depuis quelques décennies. Nous allons donc jouer trois matches très compétitifs."

Rui Costa, Président, SL Benfica

"C’est un groupe difficile. Nous allons notamment rencontrer deux poids lourds : le Bayern München, que nous rencontrons régulièrement ces dernières années en Ligue des champions, et Boca Juniors, un club emblématique d’Argentine et d’Amérique du Sud. N’oublions pas Auckland, une équipe que nous ne connaissons pas très bien, mais qui aura certainement des objectifs très élevés. Malgré tout, je pense que Benfica a la possibilité de se qualifier, et c’est avec cet objectif que nous allons aborder cette première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. C’est un immense plaisir pour nous d’être ici."

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, avec un total de 63 matches disputés sur 12 sites différents à travers 11 villes américaines. Cette première édition à 32 équipes réunit les clubs les plus performants de chacune des six confédérations de la FIFA : AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA.

Un trophée innovant dévoilé pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 00:45

La première phase est composée de huit groupes de quatre équipes qui s’affrontent une seule fois, à tour de rôle. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe qui commence par les huitièmes de finale. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York et le vainqueur se verra remettre le nouveau trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

Des informations plus détaillées concernant les ventes de billets et de formules hospitalité seront disponibles prochainement.