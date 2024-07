Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ : début de la phase de prévente exclusive Visa

À compter d’aujourd’hui [30 juillet] et jusqu’au 31 juillet, les clients Visa disposent d’un accès exclusif à la billetterie de cette édition historique. En se rendant sur FIFA.com/tickets , ils peuvent réserver les meilleures places pour assister aux matches programmés dans les trois villes hôtes, Tachkent, Andijan et Boukhara. Pendant 23 jours, les 24 pays en lice issus des six confédérations s’affronteront dans des joutes qui mettront aux prises les meilleurs spécialistes de la discipline. À la suite de l’extraordinaire cérémonie de tirage au sort qui s’est déroulée en mai 2024 à Samarkand, l’une des grandes villes sur la Route de la soie, tous les concurrents connaissent l’identité de leurs premiers adversaires.

Groupes de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Groupe A : Ouzbékistan, Pays-Bas, Paraguay et Costa Rica Groupe B : Brésil, Cuba, Croatie et Thaïlande Groupe C : Argentine, Ukraine, Afghanistan et Angola Groupe D : Espagne, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande et Libye Groupe E : Portugal, Panama, Tadjikistan et Maroc Groupe F : RI Iran, Venezuela, Guatemala et France