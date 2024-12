Cinq légendes participeront au tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le parcours des équipes vers la compétition phare du football mondial sera bientôt connu

Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey et Robert Pires vont contribuer au tirage au sort en tant qu’assistants

Le tirage se tiendra le vendredi 13 décembre et sera retransmis en direct sur FIFA.com et FIFA+

Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey et Robert Pires contribueront au tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en tant qu’assistant(e)s. Organisé le vendredi 13 décembre (12h00 CET) au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), l’événement va permettre aux associations membres de l’UEFA de découvrir les équipes qu’elles devront affronter en vue de se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA™ qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Quatre des cinq assistant(e)s – Hingst, Llorente, Pires and Zambrotta– ont déjà participé à une Coupe du Monde de la FIFA. Le quintette est complété par l’ancienne internationale anglaise, Yankey, qui compte parmi les joueuses ayant remporté le plus de trophées et détient le record de sélections avec les Lionesses (129), la dernière remontant à 2013. La cérémonie sera présentée par la journaliste Semra Hunter et dirigée par le directeur compétition (États-Unis) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Manolo Zubiria. Assistant(e)s du tirage au sort Ariane Hingst Le palmarès de Hingst est bien rempli. Vainqueure des éditions 2003 et 2007 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, figurant même dans l’équipe-type de la compétition en 2007, elle remporte l’EURO de l’UEFA à quatre reprises Avant de mettre un terme à sa carrière internationale, en 2011, l’ancienne défenseure/milieu défensive porte le maillot de l’Allemagne 173 fois, ce qui en fait la troisième joueuse la plus capée de l’histoire de la Mannschaft.

Fernando Llorente En 2005, Llorente s’adjuge le Soulier d’argent après avoir inscrit cinq buts lors du Championnat du Monde Juniors de la FIFA organisé aux Pays-Bas. Quatre ans plus tard, il monte sur la troisième marche du podium à l’occasion de la Coupe des Confédérations de la FIFA, mais c’est en 2010 qu’il atteint l’apogée de sa carrière internationale en contribuant au sacre espagnol lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™. Buteur hors-pair, Llorente remporte le championnat national en Espagne et en Italie, en plus d’aider Tottenham à atteindre la finale de la Ligue des Champions 2018/19 de l’UEFA.

Gianluca Zambrotta Réputé pour ses qualités défensives, surtout, mais aussi offensives, Zambrotta affiche une carrière internationale exemplaire. Il est notamment l’un des hommes forts de la Squadra Azzurra à l’occasion de son triomphe lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™. Tombeuse de la France en finale, l’Italie s’était alors adjugée son quatrième sacre mondial. Avec ses 98 apparitions en sélection, ponctuées de deux buts, Zambrotta s’est imposé au fil du temps comme l’un des latéraux les plus solides de sa génération.

Rachel Yankey En Angleterre, Yankey jouit du statut d’idole Au cours de sa carrière, l’attaquante anglaise est réputée pour son jeu aussi déstabilisant que créatif. Yankey foule les terrains du monde entier pendant plus de quinze ans, inscrivant 19 but en 129 sélections et s’imposant comme une référence chez les Lionesses. En club, elle remporte le championnat anglais (7), la FA Women’s Cup (11) et une Coupe de l’UEFA.

Robert Pires En 1998, Pires remporte la Coupe du Monde de la FIFA à domicile, avant de soulever le trophée de l’EURO de l’UEFA deux ans plus tard. Il s’adjuge également la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2001 et 2003, parvenant même à décrocher le titre de Ballon d’or et Soulier d’or de l’édition 2001. En club, Pires fait partie des "Invincibles" d’Arsenal qui, sous les ordres d’Arsène Wenger, remportent la saison 2003/04 du championnat anglais sans concéder la moindre défaite.

Cérémonie du tirage au sort Les amateurs de football du monde entier pourront suivre le tirage au sort en direct sur FIFA.com, sur FIFA+ et via les partenaires de diffusion de la FIFA. La procédure de tirage au sort, qui énonce comment les chapeaux seront vidés et les groupes formés, est disponible sur FIFA.com, de même qu’une vidéo explicative.

Tirage au sort préliminaire de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ | Procédures 02:34

L’élargissement du plateau de la phase finale de l’épreuve reine de la FIFA s’est traduit par une augmentation du nombre de places allouées aux sélections européennes, qui seront désormais 16 à être présentes (contre 13 auparavant). Avec 48 équipes en lice, l’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA s’annonce d’ores et déjà comme la plus inclusive jamais organisée. La phase de groupes de la compétition préliminaire de l’UEFA débutera en mars 2025 et s’achèvera en novembre 2025. Elle se déroulera selon un format traditionnel : 12 groupes de quatre ou cinq équipes, le premier de chaque groupe étant directement qualifié pour la compétition finale.