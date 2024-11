Changements clés au sein de la division Associations membres de la FIFA

La FIFA a annoncé la nomination d’Elkhan Mammadov au poste de directeur de sa division Associations membres. Il remplace Kenny Jean-Marie, qui quitte la FIFA afin de relever de nouveaux défis. L’ancien international suisse Gelson Fernandes est quant à lui nommé directeur adjoint de la division. Tous deux ont pris leurs fonctions aujourd’hui (1er novembre 2024), qu’ils assumeront en plus de celles qu’ils occupent actuellement, à savoir de directeur régional pour l’Europe et de directeur régional pour l’Afrique.

Avant de rejoindre la FIFA en mai 2022, Elkhan Mammadov a joué un rôle clé dans l’amélioration des performances sportives de son pays natal, l’Azerbaïdjan, d’abord en tant que secrétaire général, puis vice-président exécutif de la Fédération Azérie de Football. Depuis qu’il a intégré la FIFA, Elkhan Mammadov a grandement contribué à la bonne mise en œuvre du programme de développement FIFA Forward au sein des 55 associations membres européennes de l’instance.

Gelson Fernandes a lui connu une glorieuse carrière de footballeur professionnel avant de rejoindre la FIFA. Il compte 67 sélections en équipe de Suisse et a représenté le pays lors de trois éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™. Gelson, qui a aussi la nationalité cap-verdienne, a ensuite été vice-président du FC Sion, son club formateur, jusqu’à son arrivée à la FIFA où il est depuis en charge de favoriser le développement du football dans les 54 associations membres africaines de l’instance.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a indiqué : "Elkhan Mammadov jouit d’une expérience extraordinaire et d’un engagement exceptionnel. Lui et Gelson Fernandes, qui est doté d’une vision particulière du fait de son vécu sur et en dehors du terrain, sauront renforcer le travail de la FIFA auprès de nos associations membres et développer des initiatives qui répondent au mieux à leurs besoins."

"Ils pourront pour cela s’appuyer sur les nombreux efforts déployés par Kenny au cours des quatre dernières années, en particulier au niveau de l’influence de Forward. Ce programme, dont ils devront mener le troisième cycle, est essentiel à l’amélioration des initiatives et infrastructures de football partout dans le monde. Kenny a également mené avec succès l’ouverture de notre antenne parisienne, grâce à laquelle la FIFA est désormais en mesure de travailler au quotidien de manière plus étroite avec ses associations membres. Je tiens une fois de plus à remercier chaleureusement Kenny pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir !"

"Je suis ravi d’assumer la fonction de directeur de la division Associations membres de la FIFA et de mettre mon expérience au service des 211 associations membres de l’instance, tant au niveau national qu’international. J’espère me montrer digne du travail entrepris par Kenny Jean-Marie et toute son équipe au sein de la division", a quant à lui déclaré Elkhan Mammadov.