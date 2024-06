Cap mis sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ à un an du coup d'envoi

Un an avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 : le compte à rebours est lancé !

Des clubs motivés à l'idée de participer à ce tournoi

L'édition inaugurale à 32 équipes se déroulera aux États-Unis l'année prochaine

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aura lieu dans un an jour pour jour. Fierté et motivation se font ressentir à mesure que le tournoi se rapproche du côté des équipes en lice.

Le coup d'envoi de cette nouvelle épreuve à 32 équipes sera donné le 15 juin 2025 aux États-Unis, un an avant la Coupe du Monde de la FIFA 26™ que le pays organisera conjointement avec ses voisins nord-américains, le Canada et le Mexique.

"Affronter les meilleurs clubs du monde est très excitant ! Nous suivons la Ligue des champions de l'UEFA tous les mardis et mercredis. Nous avons toujours rêvé d'avoir la chance de jouer à ce niveau. L'équipe est très enthousiaste à l'idée de saisir cette opportunité." Cristian Roldan, milieu de terrain des Seattle Sounders FC

"C'est une grande opportunité qui se présente pour tout le monde, et pas seulement pour les joueurs ! Les gens auront la chance de voir des matchs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ce sera sans aucun doute une Coupe du Monde des clubs très réussie. Si j'avais l'occasion de porter encore les couleurs de Flamengo et de participer à cette compétition, ce serait certainement l'un des meilleurs tournois que j'aurais disputés dans ma vie." David Luiz, défenseur de CR Flamengo

"La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ représente tout pour notre club. Toutes les personnes liées à Auckland City FC sont ravies à l'idée de participer à l'épreuve l'année prochaine. Je pense que peu mesurent ou réalisent ce que nous avons réalisé pour y arriver, ou ce que cela signifie pour nous. Nous avons une histoire avec cette compétition, et le fait qu'elle soit étendue 32 clubs ajoute une dimension nouvelle et particulière à l'ensemble."

"Nous avons toujours été très fiers de représenter notre club, notre pays et notre confédération. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux, même si nous serons le 'Petit Poucet' du tournoi. Quoi qu'il arrive dans un an, nous ferons de notre mieux sur le terrain et en dehors pour représenter au mieux le football néo-zélandais et océanien, comme Auckland City FC l'a toujours fait." Gordon Watson, directeur général d'Auckland City FC

"C'est ma deuxième Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et mon dixième tournoi estampillé 'FIFA'. Je suis très motivé, d'autant que la compétition est encore plus excitante dans cette nouvelle mouture. Après ma nomination à la tête d'Ulsan, mon premier match a été une rencontre de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et il m'a laissé quelques regrets .. Je suis donc impatient de gagner cette fois-ci et de faire en sorte que nous montrions le meilleur de nous-mêmes sur la scène mondiale." Hong Myungbo, entraîneur d'Ulsan HD

"Ce serait un honneur pour moi de disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 sous les couelurs d'Al-Hilal. Les meilleurs clubs du monde et les meilleurs athlètes du monde seront présents, et c'est évidemment l'endroit où Al-Hilal et mes coéquipiers doivent être. Les attentes autour de ce tournoi sont énormes et nous serons prêts à représenter nos supporters." Neymar, milieu de terrain d'Al-Hilal

"On a l'ambition non seulement d'être l'un des meilleurs clubs du continent africain mais aussi, bien sûr, d'un point de vue planétaire. Or, la portée de ce tournoi est incroyable. Si l'équipe a ce type de rayonnement uniquement sur la base de ses performances sur le terrain, imaginez à quel point le potentiel de ce club de football est énorme à l'approche de la Coupe du Monde des Clubs ?!" Rhulani Mokwena, entraîneur des Mamelodi Sundowns FC